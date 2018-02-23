MHP Grup Başkanvekili Akçay:

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'ye, "Bu sistemde merdiven altında siyaset yapmanıza gerek yok. Açık olun, tutarlı olun, delikanlı olun. Kurun ittifakınızı, alın boyunuzun ölçüsünü." diye seslendi. Akçay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu ileriye taşıyacak ittifak düzenlemesine, bazı çevrelerden, özellikle CHP'den gelen "saçmalıklarla dolu" tepkileri, hayretle karşıladıklarını söyledi. "CHP her şeye karşıdır. CHP'ye acil şifalar diliyoruz." diyen Akçay, CHP'nin sürekli kaos, korku ve umutsuzluk pompaladığını, hırçınlık yaparak gerilim politikası yürüttüğünü dile getirdi. CHP'nin milletle bağını koparıp, ABD'nin, FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin yörüngesine girdiğini ifade eden Akçay, "Aslında CHP'nin amacı, MHP'ye saldırarak Türkiye düşmanlarıyla girdiği karanlık ilişkileri, kurdukları platformları ve yaptıkları ittifakları, kurdukları cepheleri örtbas etmek için dikkatleri kendi üzerlerinden uzaklaştırmaktır. CHP sözcüleri ne kadar cırcır böceği gibi ötseler de partilerinin FETÖ ve PKK'nın kayığına bindiğini saklayamayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin, blok siyasetini, "platform" adı altında gizli bir ittifak şeklinde yürütmek istediğini belirten Akçay, "CHP'nin bloku domine etmek için başvurduğu tek yol MHP düşmanlığıdır. CHP, yaptığı bloklaşma, iş birliği ve ittifaklara 'platform' diyor ama fark etmez, ha platform, ha ittifak. CHP bu ittifakı gizli yapmak istiyor.

Bu teklifle CHP'nin platform oyunu, gizli ittifak kurma oyunu bozulmuştur." dedi. CHP'nin, savruk ve tutarsız politikalarıyla "tek dişi kalmış bir canavar gibi" olduğunu vurgulayan Akçay, CHP'nin Atatürk'le de 6 okla da hiçbir alakası kalmadığını, Atatürk'e "kefere Kemal" diyeni milletvekili yaptığını, orduyu soykırımcı, devleti seri katil ilan edenlerin CHP yönetiminde yer aldığını dile getirdi. Akçay, "Atatürk'le yollarını ayırdılar, kimisi Kandil'e, kimisi Pensilvanya'ya, kimisi de Suriye üzerinden Washington'a dümen kırmıştır. Artık CHP Atatürk'ün kemiklerini sızlatmakta, FETÖ'yü, PKK'yı, Türkiye düşmanlarını sevindirmektedir." diye konuştu. - "CHP siyaseti kahvehane dırdırı sanıyor"

Akçay, şöyle devam etti: "CHP, MHP'ye karşı aşağılık kompleksine kapılmış, fesatlıktan adeta kudurmaktadır. CHP'nin inişte, MHP'nin yükselişte olduğunu anladıkça hırçınlaşıyorlar.

CHP'nin siyaset tarzı kireç bağlamıştır. Ne milletimize, ne partilerine bir faydası yoktur. CHP'de tutarsızlık, iki yüzlülük, sığlık ve saygısızlık dip yapıyor.

CHP, siyaseti kör dövüşü sanıyor. CHP, siyaseti kahvehane dırdırı sanıyor. CHP, partilerin yasal altyapısı olan bir ittifak yapmasından rahatsızdır, çünkü merdiven altı siyasete, hülleye, hileye devam etmek istiyor.

CHP dürüst, tutarlı ve açık olsun. Hani HDP ile beraber iyi sallamıştınız. Partililerinizin ve yöneticilerinizin bir kısmı HDP'ye oy vermişti. HDP barajı geçti diye pilav dağıtıyordunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde merdiven altında siyaset yapmanıza gerek yok. Açık olun, tutarlı olun, delikanlı olun. Kurun ittifakınızı alın boyunuzun ölçüsünü. CHP hala koalisyon ve baraj kavramları üzerinden fikir üretmeye çalışıyor.

Koalisyon, seçim sonrasında olur. İttifak seçim öncesinde yapılacak.

CHP platform numaralarıyla, hayır cephesiyle, oyları CHP'ye kanalize etmeye çalışıyor. Asıl ahlaksızlık budur.

CHP binmiş bir alamete gidiyor kıyamete. Ey CHP, uyan. Yeni siyaset yolunda artık uzlaşmazlığa, kör dövüşüne yer yok. Bunda inat edenler milletten tokadı yiyecekler.

Siyaset ülkeye ve topluma hizmet için yapılır, ancak CHP siyaseti hala bir çıkar ilişkisi, bezirgan pazarlığı olarak gördüğü için 'Cumhur İttifakı'nı bir türlü kafası almıyor. Cumhur İttifakı bir koalisyon ve pazarlık değildir. Milli meselelerde ve ilkelerde uyum ve iş birliğidir, el birliğidir." - "Erken seçim ihtimalini görmüyoruz" Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçay, "Çeyiz düzenlemesi erken seçime işaret mi? Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna, "Erken seçim ihtimalini görmüyoruz. Bu tür düzenlemeler daha önce de yapılmıştı. Bunları erken seçime yormak doğru olmaz." karşılığını verdi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bir soru üzerine Akçay, "Bunu sadece özelleştirme politikası olarak değerlendirmemek lazım. Şeker fabrikalarının özel bir konumu var. Cumhuriyetin kalkınma hamlelerinin temel taşlarından biridir. Çiftçileri, üreticileri, çalışanları ilgilendiren boyutları var. Bu hakları koruyarak, bu fabrikalarının etkin ve tam kapasiteyle çalışmasını sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır." ifadesini kullandı.