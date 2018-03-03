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MHP Grup Başkanvekili Akçay:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye önümüzdeki günlerdeki süreçte çok büyük faydaları olacaktır. Seçim sistemindeki değişikliklerle yönetimde istikrarı, temsilde adaleti bir önceki döneme göre daha iyi sağlayacak bir sistemdir"

MANİSA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye önümüzdeki günlerdeki süreçte çok büyük faydaları olacaktır." dedi.

Partisinin Saruhanlı ilçe teşkilatını ziyaret eden Akçay, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye büyük faydaları olacağını, bu sayede siyasetin bir önceki döneme göre daha iyi bir ortam olacağını söyledi.

MHP ve AK Parti'nin birlikte hazırladığı 26 maddelik kanun değişikliklerin 15 Mart tarihi itibariyle yürürlüğe girmesini planladıklarını ifade eden Akçay, seçimlerde ittifak yapılmasına ilişkin düzenlemeyi 2016 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumunun devamı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Artık hükümet sistemi de değişmiştir, yasama yürütmeye ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bundan sonra yürütme Cumhurbaşkanlığı şeklinde tecelli edecektir." diyen Akçay şöyle konuştu:

"Ayrıca milletvekillerinin seçimi de ayrı bir pusulayla yapılacak. Cumhurbaşkanı olarak seçilebilmek için de halkın yüzde 50'sinden fazlasının oyunu almak gerekecektir. Bu sistemin doğası gereği, bugüne kadar siyasi partilere ve seçim kanununa yasak olan, partilerin kendi aralarındaki ittifak yapabilmelerini sağlaması adeta bir mecburiyet haline geliyordu. Yani yasal düzenleme mecburiyeti, yoksa ittifak yapma diye bir mecburiyet söz konusu değil. İsteyen siyasi parti kendisine görüş itibariyle uzlaşma sağlayabileceği, işbirliği yapabileceği partilerle ittifak yapar, istemezse yapmaz. Bu kanuni düzenlemeler bunu içeriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye önümüzdeki günlerdeki süreçte çok büyük faydaları olacaktır. Seçim sistemindeki değişikliklerle yönetimde istikrarı, temsilde adaleti bir önceki döneme göre daha iyi sağlayacak bir sistemdir."

Akçay, daha sonra Saruhanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatı ve muhtarla bir araya geldi.

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Erkan Akçay hükümet sistemi ittifak MHP Saruhanlı ziyaret

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