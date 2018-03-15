MHP Grup Başkanvekili Akçay:

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İttifak tavanda da taban da var. İttifak ruhunun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Tavanda da taban da bütün partililer özen gösterecek." dedi. Akçay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, siyaset üretemeyen, siyasi kavga ve hırçınlıktan başka yapacağı bir şey kalmayan CHP ve sözcülerinin "saçma sapan açıklamalar yapmaya devam ettiğini" söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak yasa tasarısının Genel Kuruldaki görüşmelerini izlediğini anımsattığını dile getiren Akçay, "Aklını peynir ekmekle yemiş olmalı ki 'diğer yasalar çıkarken niye gelmemiş de o gün gelmiş?' diyor. Ben de soruyorum. CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu hangi yasa çıkarken gelip Mecliste bulunmuştur?" diye sordu. Akçay, şöyle devam etti: "Atanamayan öğretmenler, taşeronlara kadro verilmesi, işsizlik sorunlarıyla ilgili görüşmelerde Kılıçdaroğlu Mecliste yer almış mı da Özel bize bunu soruyor? Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin verdiği gensorularda bile bulunmadı çoğu zaman. Tezkere görüşmelerinde yer almadı. Grup önerilerinde Kılıçdaroğlu'nu Mecliste gören yok. Konuşurken, mantıklı, tutarlı şeyler söylemek lazım. Hal böyleyken siz Kılıçdaroğlu'nun çalışmalara neden katılmadığını sorun ve sorgulayın. Milli iradeye sahip çıkana değil milli iradeye sırtını döneni eleştirin.

Ayrıca kavgayı Genel Başkan'ın başlattığı manasına gelecek sözler söylemek, tam bir yüzsüzlüktür. Özgür Özel, Musa Çam'ın sözleri nedeniyle Genel Başkan ve hepimizden özür diledi. Şimdi kendi sözünü mü çiğniyor? Artık CHP'nin tutarsızlıkları paçalarından akmaktadır." CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "örgüt ve parti militanı üyeler istiyorum" dediğini aktaran Akçay, "Militan, mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftara denir. Parti ayrı bir de örgütleri mi var bunların? Bu ne demek? Mücadelelerini zor kullanarak sokakta, Mecliste de zorbalıkla, tahrikle, provokasyonlarla, militanca yapacaklar. CHP grubunun pek çok milletvekili de militanca hareket etmektedir. Özgür Özel de militan başlığına soyunmuş durumda. CHP, militan hatırlatmasıyla nereye varmak istemektedir?" değerlendirmesinde bulundu. CHP'nin tüzük değişikliği yaptığını ve ittifak yapabilmeyi tüzüğüne koyduğuna işaret eden Akçay, "Kanun daha çıkmadan, yürürlüğe girmeden, kanunen yasak olmasına rağmen tüzüğünde değişiklik yapıyorsun. Aylarca ittifaka karşı çıkıp, AK Parti ve MHP'ye ağza alınmayacak şekilde hakaretler edip, saldıran, suçlayan CHP, 'İttifaka karşı değiliz.' diyor." görüşünü dile getirdi.