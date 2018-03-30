MHP Grup Başkanvekili Akçay:

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakmalıdır. Siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez." ifadelerini kullandı.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığınca düzenlenen bir programda, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak "Ekmeleddin İhsanoğlu olayı, özel bir konjonktürde yaşanmış, MHP'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları…" şeklinde konuştuğuna işaret etti.

CHP sözcülerinin hala cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden kafa karışıklığı yaşadığın öne süren Akçay, İhsanoğlu'nun MHP ve CHP'nin ortak adayı olarak açıklandığını ve çalışmaların bu istikamette yapıldığını vurguladı.

İhsanoğlu'nun Soma'daki mitingine, başta Özgür Özel olmak üzere CHP milletvekilleri ve temsilcilerin de katıldığını hatırlatan Akçay, Özel'in İhsanoğlu üzerinden MHP'yi eleştirmeye çalışırken aslında kendi genel başkanını ve partisini eleştirdiğini aktardı.