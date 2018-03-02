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MHP Grup Başkanvekili Akçay Sarıgöl’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 20:19 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kurban kesilerek karşılandı.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Sarıgöl’de bir dizi ziyarette bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kurban kesilerek karşılandı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Sarıgöl’de bir dizi ziyarette bulundu. Akçay, ilçe girişinde kurban kesilerek karşılandı. İlk olarak Sarıgöl Bağ Sulama Birliği Başkanı Halil Kara’yı ziyaret eden MHP’li Akçay, ilçedeki tarım yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akçay, "Afşar Barajı’ndan kapalı sistem sulamaya geçilmesi için çalışmalar başlatıldı. Plan ve bütçeden geçti. Kapalı sistemle sulama projesinin takipçisi olacağım. Sarıgöl Ovası’ndan 80 bin dekar, Alaşehir Ovası’ndan 80 bin dekarlık alan damlama suyu ile sulanacak. Ekonomik sulama olacak’’ dedi.
‘’Lider ben dememeli’’
İyi Parti tarafından partilerine yapılan eleştirilere de yanıt veren Akçay, ’’İyi bir lider Atatürk gibi Devlet Bahçeli gibi olmalı. İyi bir lider hatalı bir davranış yaptığında ’benim hatam’ der. İyi bir davranış yaptığında ’biz’ der. Oysa gazetelerde bir röportajını okudum, tam 23 kez ’ben’ diyor. Parti liderliğinde ben yoktur" dedi.
Akçay, Afrin’de terörle mücadelenin devam edeceğini de ifade ederek, "Türkiye, Suriye’nin Afrin şehrine terör koridoru oluşturulması ve Türkiye’yi tehdit etmesinden dolayı girdi. Doğru bir karardı. Terörden arındırılana kadar operasyonlar sürecek. Buradaki köyler gerçek sahiplerine teslim edilecek. Türkiye bölgede yaşayanlara huzur verecek. Buradan şehit olan kahraman askerlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
Akçay, daha sonra MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, MHP Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca’yı ziyaret ederek sohbet etti.

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