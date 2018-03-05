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MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Manisa’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’yı makamında ağırladı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Manisa’da

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’yı makamında ağırladı. Bir konferansa katılmak üzere Manisa’ya geldiğini dile getiren MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çalışmalarında başarılar diledi.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban ile ilçe başkanlarının da hazır bulundu. Bir konferansa katılmak üzere Manisa’ya geldiğini dile getiren MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün, ziyaretin sonunda Grup Başkanvekili Erhan Usta’ya günün anısına hediye takdim etti.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Manisa’da

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Manisa’da

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