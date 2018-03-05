MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Manisa’da

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’yı makamında ağırladı. Bir konferansa katılmak üzere Manisa’ya geldiğini dile getiren MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çalışmalarında başarılar diledi.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban ile ilçe başkanlarının da hazır bulundu. Bir konferansa katılmak üzere Manisa’ya geldiğini dile getiren MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün, ziyaretin sonunda Grup Başkanvekili Erhan Usta’ya günün anısına hediye takdim etti.
Suriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu
Köpeği yola atan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı
İstanbul'da pilot ile kule arasında ilginç diyalog
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Netanyahu'ya en büyük darbe! Sözcüsü itirafçı oldu
AK Parti’den vekillere 'uyum' mektubu
Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Bu nasıl anne? Yaptığını görenler gözlerine inanamadı
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum