MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP’nin hiçbir önerge teklif getirmeksizin sadece oyalamaya dönük gayretleri vardı. Kırık plak gibi Anayasa Komisyonu’nda söylediklerini tekrarlamaktan, milletvekillerini ve partimizi grubunu tahrik etmek ve incitmekten başka bir şey konuşmamışlardır" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Akçay, CHP’nin MHP düşmanlığının 16 Nisan 2017 Anayasa referandumu ile arttığını belirterek, iç tüzük değişikliği, Cumhur İttifakı ve ittifak yasası iler had safhaya ulaştığını kaydetti. Akçay, "CHP bilinçli bir şekilde düşmanlık, tahrik ve saldırganlık stratejisi uygulamaktadır. Cumhur İttifakı’na karşı duyduğu hazımsızlığı şirretlik ve çirkefliğe kadar vardırmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin adımlarından olan ittifak yasası Meclis’te CHP’nin kumpas, tahrik, hakaret ve engelleme girişimine rağmen bu sabah Genel Kurul’da kabul edilerek kanunlaşmıştır. Milletimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Kanun teklifinin Genel Kurul’daki görüşmeleri CHP’nin hırçınlığı ve şirretliği içinde geçmiştir. Kanun teklifinin yasalaşmasını engellemek için yaptıkları algı operasyonları, konuşmalarındaki yalan, hakaret ve tahrikler Meclis tutanaklarında sabittir. CHP grubunun milletvekilleri sokak militanı gibi davranmışlardır. CHP yönetimi, grup başkanvekilleri, milletvekilleri saldırgan bir tutum içerisinde siyaseten ve hukuken alamadıkları inisiyatifi kavga gürültüyle, hakaretle ört bas etme gayretindedir. CHP tükenmişliğin, çaresizliğin, acizliğin girdabında kıvranmaktadır" ifadelerini kullandı.

Akçay şunları kaydetti:

"Genel Kurul’da yaşanan gerginliklerin tek sorumlusu CHP’dir. CHP her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine kaos üretmeye çalışmıştır. ’Yapamıyorsak bozalım’ anlayışıyla hareket eden CHP bozamayınca şirretliğe başlamıştır. CHP’nin siyaseten bitmişliğin geldiği nokta budur. CHP Grup yöneticilerini ve sözcülerini kınıyorum ve uyarıyorum. Bu çiğ siyasetleri millet nezdinde mahkum olmuştur. CHP’yi saygılı ve seviyeli davranmaya davet edemiyorum, çünkü artık iflah olmaz bir aşamaya gelmişlerdir."

MHP’li danışmanların gazetecileri tartaklamasına yönelik olarak Akçay, "CHP milletvekillerinin gerek Genel Kurul’da gerek kuliste tahrikkar tutumlarını hepimiz biliyoruz ve şahit olduk" şeklinde konuştu.

Akçay, "Kesinlikle arkadaşlarımızın basın mensubuna yönelik kasıtlı bir hareketi söz konusu değildir. O karmaşada yaşanan arbededir" dedi.

CHP’nin ittifak teklifinin görüşmelerini üç günde tamamlanacağı yönündeki iddiasıyla ilgili Akçay, "Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir planlama içerisinde olmadı. Ayrıca Anayasa Komisyonu aşamasında Cumhuriyet Halk partisi süre istedi. Ocak ayı başından beri kamuoyunda, medyada TBMM devam ediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiç bir önerge teklif getirmeksizin sadece oyalamaya dönük gayretleri vardı. Kırık plak gibi Anayasa Komisyonu’nda söylediklerini tekrarlamaktan, milletvekillerini ve partimizi grubunu tahrik etmek ve incitmekten başka bir şey konuşmamışlardır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın ve CHP sözcülerinin yaptığı ahlaksızlık olarak değerlendiren Akçay, siyasi partiler demokratik yarış içinde olması gereken kurumlar olduğunu ifade etti.