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MHP Grup Başkanvekili Usta:

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 18:32 | Son Güncelleme

"Güçlü olmak için birlik beraberlik içinde olmak durumundayız. MHP olarak buradaki duruşumuzu belli ediyoruz. Milli bir mutabakat, milli bir duruş sergiliyoruz. Ordumuzun yanındayız, hükümetin destekçisiyiz" - "Sınırlarımızdaki terör oluşumunu yok etmediğimiz sürece Türkiye'ye rahat yok. Buralardaki işi rahatlattığımız zaman terörle mücadelede Türkiye çok daha başarılı olacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Güçlü olmak için birlik beraberlik içinde olmak durumundayız. MHP olarak buradaki duruşumuzu belli ediyoruz. Milli bir mutabakat, milli bir duruş sergiliyoruz. Ordumuzun yanındayız, hükümetin destekçisiyiz." dedi.

Usta, Samsun'un Bafra ilçesinde muhtarlar derneğini ziyaret ederek, sorun ve istekleri dinledi.

Türkiye'nin, Suriye üzerinden gelen terör tehdidi üzerine bunu yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını anımsatan Usta, bölgede sömürge bir terör devleti oluşumunun Türkiye'nin bekasını tehdit edeceğini söyledi.

Böyle bir oluşuma Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Usta, bu süreçte hükümetin yanında olduklarını vurguladı.

Afrin'de yürütülen operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı'nın devamı olduğunu aktaran Usta, şöyle devam etti:

"Orada bir koridorun oluşumu engellendi. Şimdi Suriye'nin daha batısındaki terör örgütleri temizleniyor. Zeytin Dalı Harekatı başarılı şekilde ilerliyor çok şükür. Yavaş gidiyor, bunun da temel nedeni, siviller zarar görmesin. Mehmetçiklerimiz son derece hassas şekilde görevini yapıyor. Batılılar, Türkiye'nin bu harekatına 'olmaz' demiyor. Bunun meşru olduğunu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararları çerçevesinde olduğunu biliyorlar fakat 'kaygılıyız, endişe verici ama sivillere bir şey olmasın' diyorlar. Sanki sivillerle ilgili kaygıları varmış gibi. Suriyeli mülteciler vatanlarından oldukları, terörden kaçtıkları zaman kapılarını kapatıp ölüme terk edenler Türkiye'ye insanlık dersi ve nasihat vermeye çalışıyor."

- "Hem ordumuzu hem de hükümeti destekliyoruz"

Usta, MHP'nin ve devletin başından itibaren "PKK ve YPG birdir, aynıdır" diye söylediğini ama maalesef bunu net şekilde bilmesine rağmen ABD'nin kendi politikası çerçevesinde YPG'yi terör örgütü kabul etmediğini anlatarak, "Dünyada haksız diye bir şey yok. Güç var, gücü olan haklı oluyor. Böyle bir dünya düzeni var. Biz de bölgemizde güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için birlik beraberlik içinde olmak durumundayız. MHP olarak buradaki duruşumuzu belli ediyoruz. Milli bir mutabakat, milli bir duruş sergiliyoruz. Ordumuzun yanındayız, hükümetin destekçisiyiz. Milletimizin de duaları ile hem ordumuzu hem de hükümeti destekliyoruz." diye konuştu.

Milleti tanımayan, bilmeyen Türkiye Tabipler Birliği gibi bazı maceracı grupların maalesef olup bitenden rahatsızlar olduklarını dile getiren Usta, "Ülkenin mukavemetini kırmaya çalışanlar oluyor. Bunlar çok üzücü. Bunun hiçbir şekilde olmaması, birlik beraberlikten taviz vermemek lazım. Uluslararası arenada ülkemizin birliğini zora sokacak beyanatlardan da herkesin kaçınması gerekir. Milletin arasına fitne sokmaya yönelik, işte 'kendisi gitsin, çocuklarını göndersin, bilmem ne yapsın' söylemleri fitnedir. Bu beyanatlardan kaçmak, kaçınmak lazım." ifadelerini kullandı.

"Türk'ün Türk'ten başka dostu yok." diyen Usta, şöyle konuştu:

"Etrafımızdaki dostluklarımızı artırmamız, ittifaklar kurmamız lazım. Kendi birlik beraberliğimizi korumadığımız zaman bunlar karşısında durma imkanı yok. O anlamda hiçbir siyasi parti gözetmeksizin bu meselelere bakmak lazım. Milliyetçi Harekat Partisi olarak bu meseleyi bu şekilde görüyoruz. İnşallah ordumuz da başarılı olacak. Bundan sonra kimseden izin beklemeden Fırat'ın batısını terör unsurlarından ayıklamamız lazım. Ondan sonra tabii iş bitmiyor. Fırat'ın doğusu dediğimiz yer şu an YPG'nin elinde. Bizim sınırlarımızın yaklaşık 600 kilometresi YPG'nin elinde. Ondan sonra inşallah kademe kademe buraya gelinmesi lazım. Sınırlarımızdaki terör oluşumunu yok etmediğimiz sürece Türkiye'ye rahat yok. Buralardaki işi rahatlattığımız zaman terörle mücadelede Türkiye çok daha başarılı olacaktır."

Usta, daha sonra ilçedeki hal esnafını ve Bafra Ülkü Ocaklarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Usta'ya MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş ile partililer eşlik etti.

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Erhan usta MHP MHP Grup Başkanvekili Zeytin Dalı Harekatı

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