MHP Grup Başkanvekili Usta:

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Güçlü olmak için birlik beraberlik içinde olmak durumundayız. MHP olarak buradaki duruşumuzu belli ediyoruz. Milli bir mutabakat, milli bir duruş sergiliyoruz. Ordumuzun yanındayız, hükümetin destekçisiyiz." dedi.

Usta, Samsun'un Bafra ilçesinde muhtarlar derneğini ziyaret ederek, sorun ve istekleri dinledi.

Türkiye'nin, Suriye üzerinden gelen terör tehdidi üzerine bunu yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını anımsatan Usta, bölgede sömürge bir terör devleti oluşumunun Türkiye'nin bekasını tehdit edeceğini söyledi.

Böyle bir oluşuma Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Usta, bu süreçte hükümetin yanında olduklarını vurguladı.

Afrin'de yürütülen operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı'nın devamı olduğunu aktaran Usta, şöyle devam etti:

"Orada bir koridorun oluşumu engellendi. Şimdi Suriye'nin daha batısındaki terör örgütleri temizleniyor. Zeytin Dalı Harekatı başarılı şekilde ilerliyor çok şükür. Yavaş gidiyor, bunun da temel nedeni, siviller zarar görmesin. Mehmetçiklerimiz son derece hassas şekilde görevini yapıyor. Batılılar, Türkiye'nin bu harekatına 'olmaz' demiyor. Bunun meşru olduğunu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararları çerçevesinde olduğunu biliyorlar fakat 'kaygılıyız, endişe verici ama sivillere bir şey olmasın' diyorlar. Sanki sivillerle ilgili kaygıları varmış gibi. Suriyeli mülteciler vatanlarından oldukları, terörden kaçtıkları zaman kapılarını kapatıp ölüme terk edenler Türkiye'ye insanlık dersi ve nasihat vermeye çalışıyor."