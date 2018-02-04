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MHP Grup Başkanvekili Usta:

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 21:29 | Son Güncelleme

"Bizim Afrin'e girmemizde kesinlikle işgal gibi, toprak kazanma gibi bir amacımız yok. Amacımız terör örgütünü oradan tamamen temizleyerek terör tehdidini ortadan kaldırmaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bizim Afrin'e girmemizde kesinlikle işgal gibi, toprak kazanma gibi bir amacımız yok. Amacımız terör örgütünü oradan tamamen temizleyerek terör tehdidini ortadan kaldırmaktır." dedi.

Usta, Ülkü Ocakları Çarşamba Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede sıcak çatışmaların devam ettiğini belirten Usta, "Bizim Afrin'e girmemizde kesinlikle işgal gibi, toprak kazanma gibi bir amacımız yok. Amacımız terör örgütünü oradan tamamen temizleyerek terör tehdidini ortadan kaldırmaktır. Aleyhte propagandalar yapılıyor ancak ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasını istiyorsak, bu operasyonları yapmamız gerekiyor. Bizim Suriye ile 911 kilometre sınırımız var, 600 kilometresi Suriye'den dolayı PKK'lıların elinde. Orayı tamamen temizleyerek tehdidi tamamen ortadan kaldırdığımızda tabii ki oradan çekileceğiz." diye konuştu.

Usta, ziyarette gençlerle sohbet etti.

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Afrin MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Zeytin Dalı Harekatı

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