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MHP Grup Başkanvekili Usta: "Kemal beyin aday olması lazım ama bunu yapacak cesareti gösterecek mi bilmiyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Kemal beyin aday olması lazım ama bunu yapacak cesareti gösterecek mi bilmiyorum.

MHP Grup Başkanvekili Usta: "Kemal beyin aday olması lazım ama bunu yapacak cesareti gösterecek mi bilmiyorum"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Kemal beyin aday olması lazım ama bunu yapacak cesareti gösterecek mi bilmiyorum. Meral Akşener’i çok şanslı görmüyorum. Özellikle milliyetçi, ülkücü camiadan ayrılıp İP’e geçenler PKK ile birlikte olmayı nasıl içlerine sindirecekler" dedi.Usta son dönemde gündemde olan Abdullah Gül adaylığı ile ilgili ise "Böyle bir ittifakın içerisinde, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin bulunacağını zannetmiyorum" dedi.
MHP’de 27. Dönem Milletvekilli aday adaylık başvuru süreci bugün itibariyle başladı. MHP Genel Merkezine gelerek aday adaylık başvurusunu gerçekleştiren MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Usta, "Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak adayımız sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Diğer partilerin aday çıkarması normaldir. Biz özellikle ana muhalefet partisi liderinin aday olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yönetime talip ve ana muhalefet partisisiniz. Bu sebeple Kemal beyin aday olması lazım ama bunu yapacak cesareti gösterecek mi bilmiyorum. Diğer taraftan da İP’in adayı olacaktır. Ben demokratik bir yarış olmasını diliyorum. Fakat inşallah birinci turda bizim adayımızın seçimi kazanacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Özellikle milliyetçi, ülkücü camiadan ayrılıp İP’e geçenler PKK ile birlikte olmayı nasıl içlerine sindirecekler"
Meral Akşener’in şansını nasıl görüyorsunuz? sorusunu cevaplayan Usta, "İşin doğrusu çok şanslı görmüyorum. Milletin takdiridir elbette. Fakat karşı tarafta tam bir curcuna var. HDP var, CHP var İP Partisi var ve ondan sonra daha küçük sol partiler falan var. Bunların hepsi nasıl yan yana gelecek. Özellikle milliyetçi, ülkücü camiadan ayrılıp İP’e geçenler PKK ile birlikte olmayı nasıl içlerine sindirecekler. Yurt dışından ciddi bir destek var. FETÖ terör örgütü de bu yapıyı destekliyor. Burada muhafazakar ve milliyetçi olduklarını söyleyen arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli durup düşünmesini tavsiye ediyorum. Dolayısıyla bu curcunadan bir şey çıkacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. Milletimiz bu tutarsızlığı görecektir. Karşı taraftan aday kim olursa olsun ben pek şanslı görmüyorum. Takdir yine de milletindir" diye konuştu.

"Böyle bir ittifakın içerisinde, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin bulunacağını zannetmiyorum"
Abdullah Gül konusuna da değinen Erhan Usta, şunları kaydetti:
"Böyle bir ittifakın içerisinde, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin bulunacağını zannetmiyorum. Kendi itibarı açısından da bu çok doğru olmayacaktır. Ben bunu ihtimal dahilinde güçlü ihtimal olarak görmüyorum."

MHP Grup Başkanvekili Usta:

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