MHP Grup Başkanvekili Usta oyunu kullandı

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Samsun'da kullandı.

İkadım ilçesinde Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesine gelen Usta, okuldaki sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı, ardından 1238 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyunu özellikle, şehit Teğmen Ahmet Altunoğlu'nun adını taşıyan okulda kullandığına işaret etti.

Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Usta, "Bu seçimler önemli. Bu seçimler bir cumhurbaşkanı seçilmesi veya meclisin seçilmesi değil, yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin yürürlüğe gireceği seçimler olduğu için ciddi bir anlam yüklü. Milletimizin alacağı kararla birlikte yeni cumhurbaşkanlığı sistemi bütün kurum ve kuruluşları ile işler hale inşallah gelir. Biz özellikle bu konuyu çok önemsiyoruz." dedi.

Usta, seçim kampanyası sürecinde bazı partilerin farklı söylemlerde bulunmuş olabileceğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Ancak hiç kimse 'ben Türkiye'yi geri götüreceğim' önceki sisteme... Daha doğrusu sistemsizliğe Türkiye'yi götüreceği bir yolu tutmamalıdır. Seçimi kimin kazanacağı milletimizin takdiridir. Bundan sonra yapılması gereken şey, bu ülkeyi seven insanlar olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak ülkemizi ileriye götürmek konusunda bütün partilerin gayret göstermesi lazım. Bu gayret içinde olunduğu zaman milletimiz hak ettiği refaha ve huzura kavuşacaktır."