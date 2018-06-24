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MHP Grup Başkanvekili Usta oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Bu seçimler önemli. Bu seçimler bir cumhurbaşkanı seçilmesi veya meclisin seçilmesi değil, yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin yürürlüğe gireceği seçimler olduğu için ciddi bir anlam yüklü" - "Bu ülkeyi seven insanlar olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak ülkemizi ileriye götürmek konusunda bütün partilerin gayret göstermesi lazım. Bu gayret içinde olunduğu zaman milletimiz hak ettiği refaha ve huzura kavuşacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Usta oyunu kullandı

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Samsun'da kullandı.

İkadım ilçesinde Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesine gelen Usta, okuldaki sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı, ardından 1238 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyunu özellikle, şehit Teğmen Ahmet Altunoğlu'nun adını taşıyan okulda kullandığına işaret etti.

Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Usta, "Bu seçimler önemli. Bu seçimler bir cumhurbaşkanı seçilmesi veya meclisin seçilmesi değil, yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin yürürlüğe gireceği seçimler olduğu için ciddi bir anlam yüklü. Milletimizin alacağı kararla birlikte yeni cumhurbaşkanlığı sistemi bütün kurum ve kuruluşları ile işler hale inşallah gelir. Biz özellikle bu konuyu çok önemsiyoruz." dedi.

Usta, seçim kampanyası sürecinde bazı partilerin farklı söylemlerde bulunmuş olabileceğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Ancak hiç kimse 'ben Türkiye'yi geri götüreceğim' önceki sisteme... Daha doğrusu sistemsizliğe Türkiye'yi götüreceği bir yolu tutmamalıdır. Seçimi kimin kazanacağı milletimizin takdiridir. Bundan sonra yapılması gereken şey, bu ülkeyi seven insanlar olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak ülkemizi ileriye götürmek konusunda bütün partilerin gayret göstermesi lazım. Bu gayret içinde olunduğu zaman milletimiz hak ettiği refaha ve huzura kavuşacaktır."

Seçimlerde çok yüksek katılım olabileceğini belirten Usta, "Güven ortamı içinde, huzur ortamı içinde, insanlar rahat şekilde birbirlerini selamlayarak, birbirlerine saygı duyarak oyunu kullanıyor. Bu son derece önemlidir, gördüğümüz kadarıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi dışında bir olay yok. İnşallah bir hadise olmaz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkenin insanlarıyız, birbirimizin tercihlerine saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Usta oyunu Samsun'da kullandı

MHP Grup Başkanvekili Usta oyunu Samsun'da kullandı

MHP Grup Başkanvekili Usta oyunu Samsun'da kullandı

MHP Grup Başkanvekili Usta oyunu Samsun'da kullandı

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MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Oy Samsun Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

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