MHP heyetinden Kumluca ziyareti

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA, (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dolu ve yağmurdan zarar gören alanları ziyaret eden MHP Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Antalya Milletvekili Adayı Abdurrahman Başkan ve beraberindekiler üreticilere 'geçmiş olsun' dedi.MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, MHP Antalya 1'inci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan ve beraberindeki heyet dün dolu ve şiddetli yağmurdan zarar gören Kumluca'da incelemelerde bulundu. Ahmet Selim Yurdakul, Maalesef dün Kumluca'da üzücü bir olay yaşadık. Çiftçi kardeşlerimiz büyük bir afetle karşı karşıya kaldı. Tabii ki afetler üzücü. Ancak şunu ifade edebilirim ki Türk milleti güçlü bir millettir. Devletimiz çok güçlüdür. İnşallah buradaki tüm çiftçi kardeşlerimize, ailelerimize, Kumlucalı hemşehrilerimize devlet ve millet el ele vererek yarın tüm hasarların tespit edildikten sonra valiliğimiz başta olmak üzere devletimiz tarafından ödemeler karşılanacaktır. O yüzden endişe etmelerine gerek yok dedi. Abdurrahman Başkan da Türkiye'de son dönemde tropik fırtınaların görülmeye başladığını vurgularken, Bu da gösteriyor ki daha da olacak. Akdeniz'de daha önce denizlerimizde hiç bulunmayan balon balığı, lambuka gibi balıkların gelmesiyle tropik hava orada başlamıştır. Yaklaşık 8- 10 yıl önce balıkçılarımız Kumluca sahilinde de tutmuştur. Onlar bilir. O yüzden buna hazırlıklı olmalıyız diye konuştu. TARSİM'de bilgilendirme eksikliği olduğunu aktaran Abdurrahman Başkan, şöyle devam etti Devletimizin tarım sigortasına daha çok pay vermesi yani bunu desteklemesi gerektiğini gördük. Bunun için yasal düzenlemeler de ne gerekiyorsa, mecliste bunun için ne gerekiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak elimizden gelen bütün destekleri göstereceğiz. Çiftçinin fidenin alınışından, toprağa dikilişinden, satışından, ürün satışına kadar her gün risk taşıdığının farkındayım. Özellikle cam seraların neredeyse yüzde 100'e yakını batı cepheleri heba oldu. Naylon seralarımız ise 2 veya 3 yıllık olanların hepsi delinmiş. Yeni yapılanlarda bir miktar delinme olmamış. Plastiklerin bir kısmı tadilat yapılacak. Geri kalan hepsi değişecek. Cam seraların değiştirmekten başka çaresi yok. MHP heyeti doludan zarar gören portakal bahçesine de giderek inceleme yaptı.

