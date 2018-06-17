HABER

MHP heyetinden Kumluca ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dolu ve yağmurdan zarar gören alanları ziyaret eden MHP Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Antalya Milletvekili Adayı Abdurrahman Başkan ve beraberindekiler üreticilere 'geçmiş olsun' dedi.MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, MHP Antalya 1'inci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan ve beraberindeki heyet dün dolu ve şiddetli yağmurdan zarar gören Kumluca'da incelemelerde bulundu.

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA, (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dolu ve yağmurdan zarar gören alanları ziyaret eden MHP Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Antalya Milletvekili Adayı Abdurrahman Başkan ve beraberindekiler üreticilere 'geçmiş olsun' dedi.MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, MHP Antalya 1'inci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan ve beraberindeki heyet dün dolu ve şiddetli yağmurdan zarar gören Kumluca'da incelemelerde bulundu. Ahmet Selim Yurdakul, Maalesef dün Kumluca'da üzücü bir olay yaşadık. Çiftçi kardeşlerimiz büyük bir afetle karşı karşıya kaldı. Tabii ki afetler üzücü. Ancak şunu ifade edebilirim ki Türk milleti güçlü bir millettir. Devletimiz çok güçlüdür. İnşallah buradaki tüm çiftçi kardeşlerimize, ailelerimize, Kumlucalı hemşehrilerimize devlet ve millet el ele vererek yarın tüm hasarların tespit edildikten sonra valiliğimiz başta olmak üzere devletimiz tarafından ödemeler karşılanacaktır. O yüzden endişe etmelerine gerek yok dedi. Abdurrahman Başkan da Türkiye'de son dönemde tropik fırtınaların görülmeye başladığını vurgularken, Bu da gösteriyor ki daha da olacak. Akdeniz'de daha önce denizlerimizde hiç bulunmayan balon balığı, lambuka gibi balıkların gelmesiyle tropik hava orada başlamıştır. Yaklaşık 8- 10 yıl önce balıkçılarımız Kumluca sahilinde de tutmuştur. Onlar bilir. O yüzden buna hazırlıklı olmalıyız diye konuştu. TARSİM'de bilgilendirme eksikliği olduğunu aktaran Abdurrahman Başkan, şöyle devam etti Devletimizin tarım sigortasına daha çok pay vermesi yani bunu desteklemesi gerektiğini gördük. Bunun için yasal düzenlemeler de ne gerekiyorsa, mecliste bunun için ne gerekiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak elimizden gelen bütün destekleri göstereceğiz. Çiftçinin fidenin alınışından, toprağa dikilişinden, satışından, ürün satışına kadar her gün risk taşıdığının farkındayım. Özellikle cam seraların neredeyse yüzde 100'e yakını batı cepheleri heba oldu. Naylon seralarımız ise 2 veya 3 yıllık olanların hepsi delinmiş. Yeni yapılanlarda bir miktar delinme olmamış. Plastiklerin bir kısmı tadilat yapılacak. Geri kalan hepsi değişecek. Cam seraların değiştirmekten başka çaresi yok. MHP heyeti doludan zarar gören portakal bahçesine de giderek inceleme yaptı.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Polisler Bakan Soylu'nun babalar gününü pasta keserek kutladıPolisler Bakan Soylu'nun babalar gününü pasta keserek kutladı
AK Parti'nin AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"nden kareler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.