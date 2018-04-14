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MHP İl Başkanı Aras’tan OHAL açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Akif Aras, OHAL’in sürmesinin milli bir zorunluluk olduğunu belirterek, “OHAL kalksın” diyenlerin kripto damara göz kırptığını söyledi.Milli Güvenlik Kurulu’nun 17 Nisan’da toplantıda OHAL uygulamasının ele alınacağını hatırlatan MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Türkiye’nin gerek sınırları ile alakalı gerekse 15 Temmuz FETÖ darbesi ile alakalı problemleri bitinceye kadar olağanüstü halin uzatılmasını destekleyeceklerini, bu uzatma kararında da MHP’nin tavrının daha öncekiler gibi olacağını kaydederek, buradaki hassasiyetlerinin 15 Temmuz ile birlikte anormalleşen Türkiye’nin normalleşmesini sağlamak olduğunu ifade etti.Türkiye’nin birçok cepheden saldırıya uğrayıp siyasi ve ekonomik operasyonlar birbirini kollarken, bunlara set çekmenin öncelikli görev olduğunu dile getiren Aras, “Partimiz, bu gerçekleşirken normal vatandaşların OHAL’den zarar görmemesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini defalarca ifade etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Akif Aras, OHAL’in sürmesinin milli bir zorunluluk olduğunu belirterek, “OHAL kalksın” diyenlerin kripto damara göz kırptığını söyledi.
Milli Güvenlik Kurulu’nun 17 Nisan’da toplantıda OHAL uygulamasının ele alınacağını hatırlatan MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Türkiye’nin gerek sınırları ile alakalı gerekse 15 Temmuz FETÖ darbesi ile alakalı problemleri bitinceye kadar olağanüstü halin uzatılmasını destekleyeceklerini, bu uzatma kararında da MHP’nin tavrının daha öncekiler gibi olacağını kaydederek, buradaki hassasiyetlerinin 15 Temmuz ile birlikte anormalleşen Türkiye’nin normalleşmesini sağlamak olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin birçok cepheden saldırıya uğrayıp siyasi ve ekonomik operasyonlar birbirini kollarken, bunlara set çekmenin öncelikli görev olduğunu dile getiren Aras, “Partimiz, bu gerçekleşirken normal vatandaşların OHAL’den zarar görmemesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini defalarca ifade etmiştir. Siyasi iktidar da bu hassasiyette olduğunu söylemiştir. Ülkemizin içerisinde olduğu şartlar altında OHAL’in devamı, terörle ve proje sahibi ülke ya da ülkelerle her düzeyde hesaplaşmaya hazırlık tarihi önemdedir” dedi.
“OHAL kalksın diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir” diyen Aras, “Ülke olarak normal şartlarda değiliz ki OHAL’i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL’e son verelim. CHP’sinden TÜSİAD’ına, AB’sinden BM’ye kadar OHAL’e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir. Kripto damar kan dökmek, can havliyle efendilerinden aldığı talimatı yerine getirmek için hazırda beklemektedir. OHAL’i kaldırmaya teşebbüs veya bunu teşvik cüretkar bir gafilliktir.Olağanüstü hal uygulaması devam etmelidir. Olağanüstü hal kapsamına dahil edilmiş unsurlar üzerinde kararlılıkla durulmalı ve gidilmelidir. Olağanüstü hali ’demokrasiye, özgürlüğe karşıt’ gibi algılayarak, tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz’un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır. OHAL, hâlihazırda Türkiye gerçeğinin yansımasıdır. Sürmesi de milli bir zorunluluktur. FETÖ’cüler temizlenmeden, tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir. Aksini iddia edenler iki yüzlülükte marka olan, Türkiye’nin var oluş davasına kast eden kokuşmuşlardır. Bu kokuşmalara da Allah’ın izniyle müsaade etmeyeceğiz, tuzaklarında boğacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin yükseleceğini ve yükseklerde hak ettiği doruklara ulaşacağını belirten Aras, “Buna hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir işbirlikçi engel olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin oldukça kırılgan ve hassas bugünkü ortamında devreye alınan olağanüstü hal kararını desteklemekte, hayırlı bulmaktadır. Ülke genelinde olağanüstü hal uygulaması isabetli ve yerinde bir tercihtir. Milliyetçi Hareket Partisi, böylesi karanlık ve oldukça sıkıntılı dönemde devletinin ve milletinin yanında ne pahasına olursa olsun tavizsiz şekilde duracak, hiçbir gayrimeşru oluşum veya çeteleşmeye aman vermeyecektir” şeklinde konuştu.

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