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MHP İl Başkanı Baki Ersoy istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından milletvekili adayı olmak için istifa ettiği öğrenildi.Bir süredir Ankara’da bulunan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, bu gün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.

MHP İl Başkanı Baki Ersoy istifa etti

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından milletvekili adayı olmak için istifa ettiği öğrenildi.
Bir süredir Ankara’da bulunan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, bu gün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Ersoy’un, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra İl Başkanlığı’ndan 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimlerde 27. dönem milletvekili adaylığı için istifa ettiği öğrenildi.
9 Şubat 2015 yılında MHP’nin 11. Olağan il Kongresinde 374 oyla İl Başkanı seçilen Baki Ersoy, MHP’nin 12. Olağan İl Kongresi’nde de güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçilmişti. Baki Ersoy 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP İl Başkanlığı yapmıştı.

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