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MHP İl Başkanı Baloğlu: “Erken seçim manipülasyonlara yanıttır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, düzenlediği basın toplantısında erken seçimin uluslararası güçlerin ülke üzerindeki manipülasyonlarına verilmiş bir cevap olduğunu iddia etti.MHP Kırıkkale İl Teşkilatı tarafından parti binasında siyasetin gündeminde olan erken seçimler dair basın toplantısı düzenlendi.

MHP İl Başkanı Baloğlu: “Erken seçim manipülasyonlara yanıttır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, düzenlediği basın toplantısında erken seçimin uluslararası güçlerin ülke üzerindeki manipülasyonlarına verilmiş bir cevap olduğunu iddia etti.
MHP Kırıkkale İl Teşkilatı tarafından parti binasında siyasetin gündeminde olan erken seçimler dair basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda parti yönetimi adına konuşan İl Başkanı Erdal Baloğlu, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, uluslararası aktörlerin Türkiye’yle ilgili manipülasyonlarına güçlü bir cevap vermek, bu manipülasyonların politika, toplum ve ekonomi üzerindeki muhtemel zararlarını ortadan kaldırmak üzere harekete geçmiş, seçim tarihinin öne alınması için hükümete teklifte bulunmuştur. Gündeme getirilen erken seçim teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşları tarafından değerlendirilip meclisin onayı ile seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Açık, şeffaf ve demokratik teamüller ışığında Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP olarak Cumhurbaşkanı adayımızın ilk turda ezici bir seçim sonucu ile seçilmesi için ben, yönetim kurullarım ve Ülkücü camia topyekûn bir çalışma programı uygulayacağız” dedi.

“Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz”
Seçimler uluslararası bir yönü olduğuna dikkat çeken Baloğlu, “Yapılacak olan bu seçimlerde, ABD’ye, onun proje uygulayıcısı CIA’ye, maşası ve örgüt ayağı FETÖ yapılanmasına, açık veya kripto FETÖ’cülere, FETÖ’nün siyasi yapılanmasına izin veren, ön ayak olan hüllecilere, FETÖ’yü kendi bünyesinde tekrar yeşertmeye çalışan ABD destekli siyasi yapılara, Cumhur İttifakı karşısında birleşme çağrıları yapan Kandil’in Karayılan’ına, bu projeyi Aralık ayı başında bir siyasi partinin genel başkanının Londra’da kulağına fısıldayan İngiltere’ye karşı, üzerimize senaryo yazan emperyalist zihniyete karşı, büyük Türk milletini Cumhur İttifakı’nın yanında son nefese kadar mücadeleye davet ediyorum. Mevzu vatansa gerisi teferruattır. Bildiğiniz üzere 2019 Mart’ında yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde partimizden adaylık düşünen arkadaşlarımıza da açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türk tarihinin en önemli seçimine 59 gün kala herkesin, her kesimin elini taşın altına koyması lazım. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bu seçimler yerel yönetimlere talip olan arkadaşlar için de bir nevi öz hazırlık olarak değerlendirilebilir. Bu fırsatı değerlendirmeleri ve Cumhur İttifakı’na nefesleri yetene kadar sahip çıkmalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.

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