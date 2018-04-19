MHP İl Başkanı Kaya, “Biz her daim seçime hazırız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasıyla birlikte MHP İl Başkanı İlhan Kaya seçimlere hazır bir şekilde bekliyoruz dedi.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya yaptığı açıklamada 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimin hayırlı olmasını dilerken, İl Başkanlığı olarak seçimlere hazır olduklarını ifade etti. Kaya, “Salı günü yapılan grup toplantımızda Genel Başkanımızın yaptığı erken seçim açıklaması sonrasında dün Cumhurbaşkanımız ile Genel Başkanımız bir araya geldi. Yapılan istişarelerde de 24 Haziran tarihinde erken seçim yapılacağı açıklanmış oldu. Önümüzde 66 gün gibi bir süre var. YSK seçim kararının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Nevşehir’de de biz geçen sene itibarıyla kongrelerimizi yaptıktan sonra genel merkezimizin yönlendirmeleriyle zaten bir çalışma içerisinde bulunuyorduk. 18 Mart tarihinde de büyük kurultayımızı tamamladık. Kurultayın ardından da İl Başkanlığımız seçim startını vermişti. Şuanda İl ve İlçe teşkilatlarımız olarak her daim seçime hazır bir şekilde beklemekteydik. Çalışmalarımız da bu doğrultuda gitmekteydi. Kısmet ve hayırlı 24 Haziran tarihi açıklandı. İnşallah ülkemiz için milletimiz için, vatanımız için en iyisi bu olacak. Bu temennideyiz. Seçimlerin hayırlı olmasın diliyorum” şeklinde konuştu.