MHP İl Başkanı Taşdoğan Gündemi değerlendirdi

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan Gündemle ilgili görüş ve çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. MHP İl başkanı Taşdoğan, Türk Tabipler Birliğinin Zeytindalı Harekatı ile ilgili sözlerini eleştirerek Türk kavramının çıkarılması gerektiğini vurguladı. Taşdoğan, Gaziantep Nizip karayolunda yaşanan kazalara da dikkat çekerek, vatandaşların otoban yolunu tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Taşdoğan Gaziantep Nizip karayolu ile ilgili yaşanan kazalara dikkat çekerek, “Sizlerinde bildiği gibi girişimlerimiz ve açıklamalarımız sonucunda yetkililer tarafından inşaatına başlanan Nizip Yolu’nda, yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar bitene kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ölüm yolu denilen bu yol inşallah en yakın zamanda tamamlanır. Bu yoldaki çalışmalar ve tehlike arz etmesinden dolayı vatandaşlarımız Nizip’e giderken artık otobanı kullanıyor. Her giriş ve çıkışta ise otomobilleri için 3 TL geçiş ücreti ödemektedir. Başka Büyükşehirlerde kendi ilçelerine giden otoban giriş çıkışları ücretsizdir. Bizde ise otoban doğu girişi ile batı çıkışı arasındaki mesafe ücretsizdir. Yetkililere buradan sizlerin aracılığıyla öneride bulunmak istiyorum. Nizip yoluyla ilgili genişletme önerilerimizi geri çevirmediler. İnşallah bu önerimizi de vatandaşlarımız ve şehrimizin ulaşımda rahatlığı için geri çevirmeyeceklerdir. Otobandan Nizip geçiş ücretlerini en azından eski yol genişletilene kadar kaldıralım. Nizip’e gidip dönen vatandaşlarımız yol genişletme çalışması bitene kadar, hiçbir ücret ödemeden otoban yolunu kullansın. Yüksek kaza oranı bulunan bu yolda; yer yer yapılacak çalışmalarda ki yoğunluk nedeniyle kazaların daha da artacağı bizi endişelendirmektedir. Bu konudaki girişimlere ve çalışmalara MHP olarak gereken katkıyı sağlamaya hazırız. Yeter ki, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar ve fikirler ortaya koyalım” dedi.

Türk ibaresiyle alakaları yok

Taşdoğan Türk Tabipler Birliğinin Türk kavramıyla alakaları olamadığını belirterek, “Bir diğer konu ise adının başında Türk ibaresi bulunan ve Türklükle yakından uzaktan alakası olmayan, bölge halkını zulümden kurtarmak için düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı kastederek “Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen Türk Tabipler Birliği ile ilgilidir. Zaten uzun yıllardır tabiplikle de alakalarını kesmişlerdi. Terör sevici bir grubun odağı haline gelmişlerdi. Bu birliğin kanunun 7. Maddesinde ‘Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler’ demektedir. Yani bu madde kamu çalışanları dışında kalan özel şirketlerde, muayenehanelerde ve özel hastanelerde doktorluk yapan birçok hekimi Tabipler Birliği’ne üye olmaya zorlamaktadır. Birçok doktor arkadaşımız kuruluş amacından saparak terör örgütlerinin taşeronu haline gelen bu birliğe üye olmak istememekte ya da üyelikten ayrılmak istemektedir. Fakat Resmi Gazete’de yıllar önce yayınlanarak yürürlüğe giren 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu’nun 7. maddesinden dolayı üyelikten ayrılamamakta, üye olmak zorunda kalmaktadır. Bu madde biran önce değiştirilmelidir. Gereken adımlar atılmalı ve yazışmalar yapılmalı, doktorlar terörün yandaşçısı olan bu birliğe üye olma zorunluluğundan kurtarılmalıdır. İsteyen üyelerde istifa edebilmelidir. Bu madde kalktıktan sonra Özgürlük adı altında terörün eteğinin altına saklananlar yine bu birliğe üye olmaya devam edebilir ya da üyelikten istifa etmeyebilir. O onların vatan hainlik tercihidir. Türk milleti bu acizleri affetmeyecek ve gerektiğinde cevabını verecektir. Allah Zeytin Dalı Harekatında görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimizin de ruhları şad olsun. Yaralılarımıza Rabbim acil şifalar versin. Gönlümüz ve dualarımız onlarla birliktedir” diye konuştu.