MHP İl Başkanlığı Kurultaya hazır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, 18 Mart tarihinde yapılacak olan MHP Kurultayına Kayserilileri davet etti.

Kurultaya tüm partilileri ve Kayserilileri davet ettiğini dile getiren İl Başkanı Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka, sloganı ile gerçekleşecek olan kurultayımız 2019’da yapılacak yerel seçimler, milletvekilliği seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimleri için aynı zamanda stratejik hazırlık olacaktır. MHP’nin kapısı, gönlünde vatan ve millet sevgisi bulunan herkese açıktır. Kurultayımızda kırgınlıklar giderilecek, dargınlıklar bitirilecek, gönüller fethedilecek, eller tutulacak, tam bir buluşma, tam bir kavuşma hali yaşanacaktır. 18 Mart 2018’de hem Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünü yad edeceğiz hem de Türk milliyetçilerinin yeni bir zafer umuduyla tarih yazacağını ifade edeceğiz. Bu ruh ve inançla partimizin 12. Olağan büyük kurultayını gerçekleştirerek mukaddesi bir inançla kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hakkın yolunda milletin yanında önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben deme iradesi kararlılıkla ortaya koyacağız. Cenab-ı Hakkın inayetiyle genel başkanımızın liderliğinde millete beka için bulanık akan sular yeniden durulacak gökyüzüne direkler yeniden vurulacak, saadet menziline yeniden varılacak, çağlar üstü bir nizam yeniden kurulacak. Kayseri teşkilatı olarak liderimiz Devlet Bahçeli’ye desteğimiz ve sadakatimizle bütün hazırlıklarımızı yaptık ve kongrede yanında olmak için hazırız.”