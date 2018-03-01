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MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: "Tıbbı sekreterlik bölümü mezunlarının istihdam edilememesi kanayan bir sosyal sorun haline geldi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 18 bin mezun veren tıbbı sekreterlik bölümü mezunları arasından sadece yılda yaklaşık 300 kişi istihdam ediliyor ve atama bekleyen yüz bine yakın mezunun istihdam edilememesi kanayan bir sosyal sorun haline geldi" dedi.MHP’li Erdem yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 46 özel üniversite, 3’ü açık öğretim, 4’ü uzaktan eğitim olmak üzere toplam 82 devlet üniversitesinde okutulmakta olan tıbbi sekreterlik bölümü mezunları için seferberlik başlatıldığını kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 18 bin mezun veren tıbbı sekreterlik bölümü mezunları arasından sadece yılda yaklaşık 300 kişi istihdam ediliyor ve atama bekleyen yüz bine yakın mezunun istihdam edilememesi kanayan bir sosyal sorun haline geldi" dedi.
MHP’li Erdem yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 46 özel üniversite, 3’ü açık öğretim, 4’ü uzaktan eğitim olmak üzere toplam 82 devlet üniversitesinde okutulmakta olan tıbbi sekreterlik bölümü mezunları için seferberlik başlatıldığını kaydetti. Erdem, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 18 bin mezun veren tıbbı sekreterlik bölümü mezunları arasından sadece yılda yaklaşık 300 kişinin istihdam ediliyor ve atama bekleyen yüz bine yakın mezunun istihdam edilememesi kanayan bir sosyal sorun haline geldi. Taleplerin dikkate alınarak mezun sayısı ile orantılı atama yapılması gerekiyor ve konuyu her platformda ve Meclis’te sık sık dile getirmeye devam edeceğiz. Benzer şekilde Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü ile Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun 80 binden fazla genç de atama bekliyor. Gençlerimize iş kapısı olan bu alanlarda yaşanan atama sorununu çözülene kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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