MHP İstanbul Milletvekili Erdem:

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, dün Mecliste yaşanan kavgaya ilişkin, "Meclis, bu konuyla ilgili cezai işlem uygulamasını yaptı. O kişiyle ilgili üç oturum uzaklaştırma cezasını verdi. Onunla ilgili konuşacak çok fazla bir şey yok. Türk Milleti sandıkta gerekli iradeyi gösterip konunun değerlendirmesini mutlaka yapacaktır." dedi.
Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekatın'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek, harekatın meşru bir operasyon olduğunu söyledi.
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) kapsamında eğitim veren öğretmenlerin kadro sıkıntılarının olduğunun ve bu eğitimlerin ağustos ayı itibarıyla sonlandırılmasının söz konusu olduğunu dile getiren Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci'nin sorunun çözümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları okudu.
Erdem, 6 bin ile 9 bin civarında PİCTES öğretmeni olduğunu ve konuya ilişkin 6 ayı bulan bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu sözümüzü de yerine getiriyoruz. Bu konuda mücadelemizin müjdeyle sonuçlandığını belirtmek isterim." dedi.
Bir gazetecinin, "Dün Mecliste ittifak teklifi geçtikten sonra Genel Kurul ve kulislerde çok sert tartışmalar ve kavgalar yaşandı. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Erdem, konuya ilişkin daha önce değerlendirmesini yaptığını ve konuşacak çok fazla bir şey olmadığını söyledi. Erdem, "Meclis, bu konuyla ilgili cezai işlem uygulamasını yaptı. O kişiyle ilgili üç oturum uzaklaştırma cezasını verdi. Onunla ilgili konuşacak çok fazla bir şey yok. Türk Milleti sandıkta gerekli iradeyi gösterip konunun değerlendirmesini mutlaka yapacaktır." dedi.
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