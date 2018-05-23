MHP İzmir adayları tanıtıldı

Umut KARAKOYUN- Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA)MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, partisinin İzmir milletvekili adaylarını tanıttı. Bornova'da bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, hem Cumhur İttifakı hem de MHP için oy istedi. MHP İzmir İl Başkanlığı, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylarını Bornova'da bir otelde düzenlediği aday tanıtım toplantısı ile tanıttı. Salona Cumhur İttifakı millet aklı 27'nci dönem milletvekilleri aday tanıtım toplantısı yazılı bir pankart asıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Cumhur İttifakı içerisinde yer almalarının gerekçelerini anlattı. Türkiye'nin uzun yıllardır zor bir süreçten geçtiğini ve ülkenin bölücü unsurlarla uzun yıllardır mücadele ettiğini söyleyen Necat Karataş, MHP?nin geçmişten bu yana vatanın bölünmez bütünlüğünden yana çaba sarf ettiğini belirtti. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Karataş, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ne derece haklı olduğu ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz öncesi gerek PKK gerek aşırı uç ve ayrılıkçı odaklarla birlikte FETÖ'nün yapılanmasıyla ilgili Devlet Bahçeli endişelerini ifade etmişti. Ne derece haklı olduğu net bir şekilde anlaşılmakta diye konuştu. VATANDAŞ, 'CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I EN YÜKSEK ORANDA OYLA SEÇTİRTMELİYİM' DİYECEKTİR Konuşmasının devamında Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan Millet İttifakı'na dair de eleştirilerini sıralayan Necat Karataş, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi. Karataş, şunları söyledi HDP destekli diğer ittifaka bakınca Cumhur İttifakı'yla mukayese etmek mümkün değildir. Cumhur İttifakı Türk Milleti'nin bekası için ortaya konulmuştur. Diğer taraftan millet adını koydukları ittifakta bunu söylemek mümkün değil. CHP, İP ve saadet partisinin özellikle PKK terör örgütünü uzantısı olan, Selahattin Demirtaş'a dahi özgürlük istemişlerdir. Bunları görünce Cumhur İttifakı'nın ne derece önemli olduğu ortaya çıkıyor. MHP'lilerin dillendirdiği bir konu var. Millet İttifakı'na bakıldığı zaman bölücü ve ayrıştırıcı unsurların beraber yürüdüğünü gördük. Vatandaş da bunları görecek ve ona göre oy verecek. Milli olan Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oranda oyla seçtirtmeliyim diyecektir. MHP'yi de parlamentoda güçlü kılacağım düşüncesiyle olanca gücüyle destek vereceğim diyecektir. Buna yürekten inanıyoruz. İZMİR İÇİN İDDİALI KONUŞTU Alınan erken seçim kararının doğru olduğunu savunan Necat Karataş, güvenin olmadığı yerde ekonomiden, yatırımdan, din ve vicdan özgürlüğünden özellikle de demokrasiden bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi. O nedenle güçlü bir şekilde halkın desteğinin alınması gerektiğini vurgulayan Karataş, MHP parlamentoda güçlü bir şekilde yer alacaktır. Türk milletine güveniyoruz. İzmir'de de milletvekili adaylarımız seçilecek ve mecliste yer alacak. Adaylarımızın tamamı ülkücü hareketin evlatlarıdır. İzmir'imizin evlatlarıdır. Her bir milletvekili adayına yürekten inanıyoruz. Genel başkanımızla grupta görev yapacak adaylarımızı göğsümüzü gere gere yollayacağız. Biz de vekil adaylarımızın yanında bir nefer gibi çalışacağız. İzmir'den başarılı sonuçlar alacağız. İzmir'de tarih yazacağız diye konuştu. MHP, milletvekili adayları, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. MHP?nin izmir milletvekili adayları şu şekilde BİRİNCİ BÖLGE ADAYLARI 1- Hasan Kalyoncu 2- Selahattin Şahin 3- Cihan Aslan 4- Bilgehan Ağbaba 5- Salim Arduçlu 6- Ali Peynirci 7- Ahmet Coşar 8- Saliha Gülce Gökçe 9- Erol Eroğlu 10- Günay Kambak 11- Fulya Güzelocak 12- Gökhan Çelik 13- Recep Ali Coşkun 14- Süleyman Sarı İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI 1- Tamer Osmanağaoğlu 2- Abdülkadir Bektaş 3- Yalçın Koçyiğit 4- Recep Akan 5- Ebubekir Sıddık Korkmaz 6- Ceyhun Kınlı 7- Barış Atila 8- Cumhur Bulut 9- Taşkın Işık 10- Mustafa Çintaş 11- Recep Onur Uzun 12- Fatih Yağmur 13- Fatih Arslan 14- Yüksel Güven



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