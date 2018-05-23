MHP İzmir milletvekili adaylarını tanıttı

İZMİR (AA) - MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, "CHP ve bileşenleri dediğimiz diğer siyasi partilere baktığımız zaman Cumhur İttifakı ile mukayese etmek mümkün değildir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin menfaatleri için Türk milletinin bekası için yola koyulmuştur." dedi.

Bornova’daki bir otelin balo sonunda, MHP’nin 27. Dönem İzmir milletvekili aday toplantısı yapıldı.

MHP İzmir İl Başkanı Karataş, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ve uzun yıllar bölücü terör örgütleriyle mücadele verdiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gerek PKK terör örgütü gerek aşırı uç unsurlar ve FETÖ yapılanmasıyla ilgili uyarılarında haklı çıktığını anlatan Karataş, parti olarak Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü noktasında hareket ettiklerini kaydetti.

- "Türk milletinin bekası için yola koyulduk"

Karataş, Türkiye'nin güvenli bir sürece kavuşması için erken seçim önerisinin AK Parti tarafından kabul edildiğini ve Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu vurgulayarak, "CHP ve bileşenleri dediğimiz diğer siyasi partilere baktığımız zaman Cumhur İttifakı ile mukayese etmek mümkün değildir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin menfaatleri için Türk milletinin bekası için yola koyulmuştur." dedi.