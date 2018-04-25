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MHP Kayseri İl Başkanı görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Baki Ersoy, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

MHP Kayseri İl Başkanı görevinden istifa etti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Baki Ersoy, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde MHP'de beklenen istifa geldi. Daha önce, "Milletvekilliği seçimleri önce olursa milletvekili adayı, yerel seçimler önce olursa Talas Belediye Başkanlığı'na aday olma düşüncem var" diyen MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, Ankara'da MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra milletvekili aday adayı olmak için İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Ersoy, "Liderimle görüştüm, fikir alışverişinde bulundum ve kendisinin oluruyla da adaylık için görevimden ayrılıyorum. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi. Ersoy, İl Başkanlığı görevi için daha önce yardımcısı Serkan Tok'u işaret etmişti.

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