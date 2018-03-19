MHP Kayseri Teşkilatı Ankara’dan mutlu döndü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, MHP 12. Olağan Kongresi’ni değerlendirdi. Ankara’dan mutlu döndüklerini ifade eden Başkan Ersoy, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’de yükselen bir değer. Bu zamana kadar yapılan kongrelere baktığımızda en heyecanlı, coşkulu, kalabalık olanıydı, en iyisiydi. Kayseri açısından da sevindirici bir listenin olduğu kurultay yaşadık" dedi.

Ankara’da gerçekleştirilen 12. Olağan Kongresi’nin bugüne dek yapılan en heyecanlı, en kalabalık ve en iyisi olduğunu ifade eden MHP İl Başkanı Baki Ersoy, kongrenin temasının da çok şey ifade ettiğini söyledi. Birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiğini dile getiren Ersoy; "Bana göre Milliyetçi Hareket Partisi’nin dün gerçekleştirilen 12. Olağan Kongresi, bu zamana kadar yapılan kongrelere baktığımızda en heyecanlı, coşkulu, kalabalık olanıydı, en iyisiydi. Bu da şu anlama geliyor; Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’de yükselen bir değer. Liderimizin de önderliğiyle partimizin yolu, bahtı açık. ‘Şühedaya Vefa Millete Vefa’ teması çok şey ifade ediyor. Kayseri açısından da sevindirici bir listenin olduğu kurultay yaşadık. Sevinçli bir şekilde şehrimize döndük, Allah genel başkanımızdan razı olsun. O partiyle ilgili yorum yapmak istemiyoruz, muhatabımız olan bir parti değil ama 1 Kasım’dan sonra yaşadıklarını biliyor, kıymetli lideri de çok iyi biliyor; arındık diyebilirim sadece. Bu arınmayla birlikte Başbuğ’un emanetine sahip çıkan gerçek ülkücüler kurultayımızda birleştiler, bir toy havasında gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdik" dedi.

"MYK üyelerimizle birlikte Ankara’daki iletişim kanallarımız daha açık olacak"

Ankara’dan Kayseri’ye mutlu döndüklerinin altını çizen İl Başkanı Ersoy, MYK üyeleriyle birlikte Ankara’daki iletişim kanallarının daha açık olacağını vurguladı. Başkan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"25. dönem milletvekilimiz, eski il başkanımız Süleyman Başkanımız MYK’da yer aldı. Kadın Kolları Başkanımız Serap Şule Kalın yine MYK’da yer aldı. Bunun yanında beraber üniversite okuduğumuz ülküdaşımız Volkan Uyguruçarlar listede yer aldı. Aynı zamanda Kayseri’de yaşamayan ancak Kayserili olan isimler de var. Bunlar Cemal Çetin, Merve Menekşe, Mustafa Ertekin, Nevzat Ünlütürk, İbrahim Ünal bu listede yer aldı. Dolayısıyla Kayseri açısından güzel bir tablo ortaya çıktı. Bizim için genel başkanımızın takdirleri çok önemli. Bu büyük onura sahip olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle Süleyman Başkan açısından hem Milliyetçi Hareket Partisi’nde il başkanlığı yapacaksınız, hem şehit kardeşi olacaksınız, hem milletvekilliği yapacaksınız hem de genel başkanın çalışma arkadaşı olacaksınız. Bu çok büyük bir donanım. Cenabı Allah her kula da bunu nasip etmez. Serap Hanım için ayrı bir parantez açacak olursak Kayseri’nin ilk kadın MYK’sı. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer partilerde var mıdır bilmiyorum ama benim bildiğim böyle bir şey daha önce yaşanmadı. Bu, kadınlara genel başkanımızın vermiş olduğu önemi de gösteriyor. MYK üyelerimizle birlikte bizim Ankara’daki iletişim kanallarımız çok daha açık olacak. Kayseri’nin problemlerini Ankara’ya çok daha iyi taşıyabileceğiz. Bu anlamda da çok sevinçliyim. Kayseri için çok olumlu oldu. Listeye giremeyen kişiler de bu davaya küsmeden, liderimizin kararına, teşkilat kararlarına saygı göstererek davamıza sahip çıkacaklarını düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi kimsenin babasının partisi değildir, bir davanın temsil edildiği noktadır. Kapımız, gönlümüz herkese açıktır. Biz Kayseri’ye Ankara’dan mutlu döndük."

"Seçimlerde partimizi çok iyi sonuçlar bekliyor"

Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra halkın Milliyetçi Hareket Partisi’ne teveccühünün daha da arttığını sözlerine ekleyen Başkan Ersoy; "Kayseri’de elimiz güçlendi. Geldiğimiz noktada il teşkilatımız, ilçelerimiz, kadın kollarımız, ülkü ocaklarımız gayet iyi. Hepsiyle koordine halinde zaten çalışıyoruz. Böyle baktığımız zaman teşkilatımızın içerisinde yer alan iki ismin Kayseri’den Ankara’ya MYK olarak görevlendirilmesi bundan sonraki süreçte Kayseri’nin elini çok daha iyi güçlendirir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi’ni Kayseri’de bir yere getirmek istiyoruz. Muhalif hareketlerden sonra kurulan partiye gidenler veya 1 Kasım’dan sonra dik durmayanlardan arındığımız için de gayet iyi bir durumdayız. Halkın da Milliyetçi Hareket Partisi’ne olan teveccühü 15 Temmuz’dan sonra müthiş olduğunu görüyoruz. Bunlar birleştiği zaman partiyi seçimlerde çok iyi sonuçlar bekliyor. Hem yerelde hem de genelde inşallah" ifadelerini kullandı.

"Milliyetçi Hareket Partisi son kale. Yıkıldığında Türkiye sıkıntıya girer"

Artık herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönülden destek vermeye devam etsinler, dualarını bizlerden esirgemesinler. Bizler buralarda Allah rızası için görev yapıyoruz, bu partiyi daha iyi bir noktaya nasıl getiririz diye uğraşıyoruz. Elbette bizim de hatalarımız vardır, insanız. Telefonumuz, kapımız herkese açık. Bizleri yalnız bırakmasınlar. Artık herkesin Milliyetçi Hareket Partisi için ‘bir oy nasıl fazla alırız’ diye bundan sonra elini taşın altına koyup çalışması gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi son kale, bu son kale yıkıldığında Allah korusun Türkiye sıkıntıya girer. 18 Mart 2015’ten 18 Mart 2018’e Çanakkale Zaferi’mizin yıldönümünde kurultayımızı gerçekletirdik. Aynı gün Afrin’e girildi. Afrin’e operasyonun 57. günü giriliyor, Çanakkale Zaferi’ni elde ederken 57. Alayımız orada destan yazmıştı, 57. Tabur Komutanlığı tarafından Türk Bayrağı Afrin’e dikiliyor. Bunlar çok manidar. Allah bu milletin yolunu, bahtını açık etsin inşallah" şeklinde konuştu.

Kongrede MYK üyeliğine seçilen MHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Serap Şule Kadın ise, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye teveccühleri için teşekkürlerini ileterek; "Genel başkanımızın takdir ve teveccühleriyle şehrimizden listelere girdik. Merkez Yürütme Kurulu listemize baktığımız zaman zaten 10 tane bayan var. Gayet güzel temsil edildiğimizi görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor; ülke çapında genel başkanımızın kadınlarımızın daha fazla teşkilatlanması adına, partimiz içerisinde bulunması adına güzel bir mesaj da vermiş olduk. Yaklaşık 3 yıldır Kadın Kolları İl Başkanı olarak görev yapmaktayım, daha önce de ülkü ocaklarında Asenalarımızla beraber yol arkadaşlığı yapıyordum. Uzun yıllardır biz ilk defa böyle bir teveccühle karşı karşıya kaldık. Bundan sonra kadın kolları genel başkanımızla birlikte daha organize bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

Bir diğer MYK üyeliğine seçilen MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz da, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin böylesine ulvi görevlere getirmesi beni mutlu etti. Sayın genel başkanımıza teşekkür ediyorum, şeref verdi. İnşallah genel başkanıma layık, riyakatli bir şekilde bu görevi hep beraber yürüteceğiz. Bizim hedefimiz birlik, beraberlik. Milliyetçi Hareket Partisi 1 Kasım’dan bu yana operasyonlar yapıldı. Ama bunlar genel başkanımız sayesinde çok şükür bu işleri çözdük. İnşallah bundan sonra hep beraber olup Türkiye Cumhuriyeti’nin son kalesi hedeflerine bir bir ulaşacak. Çok güzel şeyler olacak, Kayseri açısından da Türkiye Cumhuriyeti açısından da iyi şeyler yapacağız. Genç il başkanımız, Serap hanım hep beraber olup bir bir işleyeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.