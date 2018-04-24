MHP Kdz. Ereğli’de seçim çalışmalarına başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı 24 Haziran’da yapılması planlanan genel seçimler için çalışmalarına başladı. MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, 24 Haziran’da yapılması kararlaştırılan genel seçim için çalışmalara başladıklarını söyledi. Demirtürk, seçim tarihinin açıklanmasının ardından teşkilatın tüm birimlerini harekete geçirdiklerini belirterek milletvekili aday adaylığı başvurularını da kabul ettiklerini dile getirdi. Kamu personelinden milletvekili adayı olmak isteyenlerin 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar çalıştıkları kurumdan istifa etmeleri gerektiğinin altını çizen Demirtürk, Ereğli’den birçok kişinin milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmaya hazırlandığını vurguladı. Demirtürk açıklamasında “Seçim tarihinin açıklanması ile birlikte birçok değerli isim gerek şahsımı arayarak gerekse teşkilatımıza gelerek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmak istediğini beyan etti. Milletvekili aday adaylığı başvurusuna olan yoğun talep partimizin Zonguldak’ta en az iki milletvekili çıkaracağını göstermektedir” dedi.

“Ereğli’ye ikinci sırayı istiyoruz”

MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde Zonguldak Milletvekili aday sıralamasında ikinci sıranın Ereğli’ye verilmesini istediklerini söyledi. Demirtürk açıklamasında “Son 4-5 seçimi göz önüne aldığımızda partimize Zonguldak genelinde en fazla oy Ereğli ve Alaplı bölgesinden çıkmıştır. Ereğli ve Alaplı hem nüfus hem de coğrafi anlamda büyük bir bölge. Dolayısıyla ikinci sırayı hak eden bir bölge. İkinci sıranın bölgemize verilmesi durumunda partimizin oylarının artacağına olan inancımız tamdır” dedi.

“İl başkanımızın birinci sırada olmasını arzu ediyoruz”

MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan’ın Ankara’ya giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdiğini belirten Demirtürk, Ereğli teşkilatı olarak kendisini birinci sırada görmek istediklerini ve bu konuda teşkilat olarak desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

MHP’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve daha önce Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde bulunan İşadamı Yakup Yıldırım, parti teşkilatına gelerek milletvekili aday adaylığı için Başkan Rahman Demirtürk ile istişarede bulundu. Yıldırım’ın milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağı belirtildi.