MHP Konya Bölge İstişare Toplantısı

"24 Haziran, yeni bir doğuştur. 16 gün sonra Türkiye, tarihi bir seçim yapacaktır. Milli irade, geleceği hakkında karar verecektir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimleri, huzur ile hüsran arasında bir tercihe sahne olacaktır. Ya beka deyip beraberliğimizi teyit edeceğiz ya da belaya davetiye çıkarıp bozgunumuzu tescil ettireceğiz. Türkiye’nin geleceğini perdelemek istiyorlar. Türk milletini zulümle pençelemenin peşindeler. Soruyorum sizlere: 24 Haziran gelip çattığında Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Vatana, millete, bayrağa ön şartsız destek verecek misiniz? Daha güçlü ülke, Meclis ve demokrasi için MHP'ye 'Evet' diyecek misiniz? Allah nazardan saklasın. Bu 'Evet'ler yalancının sahtekar anket şirketlerini mahvu perişan edecektir. MHP'yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için tedavüle sokulan kara kampanyalar başarılı olamayacaktır.

"Cumhur İttifakı, millet aklı, Türkiye'nin teminatı. Aklımız sizlerle, aklımızda hep Türkiye. Sevdamız millet, sedamız devlet ve seslenişimiz ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerini kullanan Bahçeli, 24 Haziran seçimi öncesi Konya'da güçlerine güç ve heyecanlarına heyecan kattıklarını söyledi.

Bahçeli, partisinin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen "Konya Merkezli Bölge İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bölge toplantısının parti, millet, gelecek ve ülke adına hayırlara vesile olmasını diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 Haziran, yeni bir doğuştur. 16 gün sonra Türkiye, tarihi bir seçim yapacaktır. Milli irade, geleceği hakkında karar verecektir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimleri, huzur ile hüsran arasında bir tercihe sahne olacaktır." dedi.

Öyle haller var ki melekler bile imrenir. Öyle haller vardır ki iblis bile iğrenir. Algı ve ayak oyunlarıyla mili iradeyi çarpıtmaya, milletimizi aldatmaya heves ve tevessül eden satılık anketçilerden sanıyorum iblis bile iğrenecek duruma geldi."

Anket şirketlerinin tutarsız açıklamaları olduğunu dile getiren Bahçeli, MHP'nin anketlere sığmadığını, rakamlara giremeyeceğini ve yüzde hesaplarıyla anlaşılamayacağını kaydetti.

Bahçeli, şiddetli operasyonlara karşı devasa bir duruş sergilediklerine işaret ederek, seviyesizlere karşı seviyeli durduklarını ve iftiralara karşı davanın iffetini koruduklarını anlattı.

Oyunları bozduklarını, oyuncuları da bozguna uğrattıklarını ifade eden Bahçeli, "Davamız ezelden beri haklıydı ama hep haklı çıkmayı bekledik durduk. Sabrettik, dayandık ve inandık. Şimdi hak verenler çoğaldı. Hakkımızı teslim edenler arttı fakat yerimizde saymayacağız, haklı çıkmakla avunmayacağız. Hep bir fazlasını yapacağız, bir adım ötesine geçeceğiz. Milletimizin beklenti ve taleplerini yerine getirmek için çok çalışacağız." diye konuştu.