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MHP Kurultayı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 10:22 | Son Güncelleme

MHP’nin 12.

MHP Kurultayı başladı

MHP’nin 12. Olağan Büyük Kurultayı başladı. Kurultay için başkent Ankara’da yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kurultay için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Atlı ve zırhlı birlikler spor salonu çevresinde tedbir alırken, davetliler salona kontrol noktalarında arama yapılarak girdi. Aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programları kapsamında Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi’nin Gençlik Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan bölümü, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü, Spor Park Caddesi’nin tamamı, Anıt Caddesi’nin tamamı trafiğe kapatıldı.
Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak katılacağı kurultaya yaklaşık 3 bin 200 davetli ve bin civarında basın mensubu katılacak. Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla sadeleştirilen kurultay programında "2023 Marşı" ile "Lider Devlet Bahçeli" ve "Milli Duruş" adlı parti müzikleri çalınacak.
Diğer yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, kurultay öncesi yaptığı basın açıklamasında, partisinin 12. Olağan Kurultayı’na CHP’yi, HDP’yi ve İYİ Parti’yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3’ü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Bunun sinirliliğiyle veya hazımsızlığıyla verilen ifadeleri de pek ciddiye almıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kurultay programı
Divan başkanlığının belirleneceği kurultayda Bahçeli bir konuşma yapacak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Faaliyet Raporu ile mali rapor okunup ibraya sunulacak. Konuşmaların ardından seçimlere geçilecek. Bahçeli’nin tek aday olacağı kurultayda, MHP’yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek. Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda önce genel başkan, ardından MYK seçilecek. Seçimlere tek liste ile gidilmesi planlanıyor. 2019 yılındaki seçimlere AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli’nin partisinin hem MYK’de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

MHP Kurultayı başladı

MHP Kurultayı başladı

MHP Kurultayı başladı

MHP Kurultayı başladı

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