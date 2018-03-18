MHP Kurultayı başladı

MHP’nin 12. Olağan Büyük Kurultayı başladı. Kurultay için başkent Ankara’da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kurultay için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Atlı ve zırhlı birlikler spor salonu çevresinde tedbir alırken, davetliler salona kontrol noktalarında arama yapılarak girdi. Aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programları kapsamında Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi’nin Gençlik Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan bölümü, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü, Spor Park Caddesi’nin tamamı, Anıt Caddesi’nin tamamı trafiğe kapatıldı.

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak katılacağı kurultaya yaklaşık 3 bin 200 davetli ve bin civarında basın mensubu katılacak. Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla sadeleştirilen kurultay programında "2023 Marşı" ile "Lider Devlet Bahçeli" ve "Milli Duruş" adlı parti müzikleri çalınacak.

Diğer yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, kurultay öncesi yaptığı basın açıklamasında, partisinin 12. Olağan Kurultayı’na CHP’yi, HDP’yi ve İYİ Parti’yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3’ü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Bunun sinirliliğiyle veya hazımsızlığıyla verilen ifadeleri de pek ciddiye almıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.