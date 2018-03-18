HABER

MHP Kurultayı’na katılanlara Adana kebabı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12.

MHP Kurultayı’na katılanlara Adana kebabı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirildiği Arena Spor Salonu önünde kurduğu stantlarda kurultaya gelen misafirlere Adana kebabı ikram etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda "Milli Duruş Şuhedaya Vefa Millete Beka" temalı MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda Adana kebabı yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi, kurultaya katılmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere kebap, şalgam ikilisi ve ardından Adana’nın meşhur halka tatlısını ikram etti.

Baba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bittiBaba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bitti
Mina Başaran'ın son telefonu!Mina Başaran'ın son telefonu!
Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

MHP'den 3 partiye davet yok

MHP'den 3 partiye davet yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.