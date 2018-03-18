MHP Kurultayı’na katılanlara Adana kebabı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirildiği Arena Spor Salonu önünde kurduğu stantlarda kurultaya gelen misafirlere Adana kebabı ikram etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda "Milli Duruş Şuhedaya Vefa Millete Beka" temalı MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda Adana kebabı yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi, kurultaya katılmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere kebap, şalgam ikilisi ve ardından Adana’nın meşhur halka tatlısını ikram etti.