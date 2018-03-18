HABER

MHP Kurultayında Bahçeli’nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

MHP’nin 12.

MHP’nin 12. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli kurultay için nazar dualı yüzüğünü taktı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 12. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kurultayda Genel Başkan ve MYK üyeleri seçildi. Kurultayda Bahçeli’nin nazar dualı yüzüğünü taktığı görüldü. Gazeteci Nazlı Çelik de Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "MHP kurultayı arasında Genel Başkan Devlet Bahçeli ile kısa bir sohbet etme imkanı bulduk. Devlet Bahçeli içinde nazar duası bulunan yüzüğünü kurultaya özel olarak taktı" notuyla paylaştı.
Bahçeli’nin tesbihi ve yüzüğü kameralara yansıdı.

Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!
Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydiHain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi
Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

MHP'den 3 partiye davet yok

MHP'den 3 partiye davet yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.