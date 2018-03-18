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MHP kurultayında oylama başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

MHP 12.

MHP 12. Olağan Kurultayı’nda oylama başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sandık başına giderek oy kullandı.
MHP 12. Olağan Kurultayı’nda oylama başladı. Oylamanın başlamasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sandık başına giderek oy kullandı. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Faaliyet Raporu ile mali raporun okunup ibraya sunulmasının ardından Bahçeli’nin tek aday olacağı kurultayda, MHP’yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek. Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda önce genel başkan, ardından MYK seçilecek. Seçimlere tek liste ile gidilmesi planlanıyor. 2019 yılındaki seçimlere AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli’nin partisinin hem MYK’de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

MHP kurultayında oylama başladı

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MHP kurultayında oylama başladı

MHP kurultayında oylama başladı
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MHP kurultayında oylama başladı

MHP kurultayında oylama başladı
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MHP kurultayında oylama başladı

MHP kurultayında oylama başladı
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MHP kurultayında oylama başladı

MHP kurultayında oylama başladı
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MHP kurultayında oylama başladı

MHP kurultayında oylama başladı
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MHP kurultayında oylama başladı

MHP kurultayında oylama başladı
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MHP kurultayında oylama başladı

MHP kurultayında oylama başladı
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