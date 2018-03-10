MHP'nin 12'nci Olağan Büyük Kurultayı'nın ilk müziği "2023 Marşı" oldu.

MHP'nin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta "Milli Duruş Şühedaya Vefa Millete Beka" sloganıyla düzenleyeceği 12'nci Olağan Büyük Kurultay'ın ilk müziği belirlendi.

Sözlerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin halen partide görevli emektar fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı", partinin internet sitesinde yayımlandı.

Bestesini Mustafa Beyazkuş'un yaptığı ve sanatçı Ahmet Öngel'in seslendirdiği marşın nakarat bölümünde, "Milliyetçi Hareket kilitlendi hedefe/Yıl 2023 lider ülke Türkiye" sözleri yer alıyor.

MHP'nin internet sitesinde ayrıca, "Milli Duruş Şühedaya Vefa Millete Beka" sloganının ve Bahçeli'nin resimlerinin yer aldığı kurultay görselleri de yayımlandı.

Kurultay'ın görsellerine ve daha sonra yayımlanacak diğer kurultay müziklerine partinin "www.mhp.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.