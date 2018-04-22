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MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından siyasi kulisleri hareketlendirecek bir haber de MHP'li vekillerden geldi.

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından siyasi kulislerde 5 MHP milletvekilinin de İYİ Parti'ye geçeceği ileri sürülüyor.

Bu milletvekillerinin önceden “Genel Başkan Bahçeli'ye ters düşen vekiller olduğu” belirtilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 9 Nisan'da partisinin milletvekillerine verdiği yemekte “CHP'den İYİ Parti'ye geçecek milletvekilleri olabilir. İYİ Parti'nin tazyikiyle CHP'den gidenlerle Meclis'te bir grup kurulabilir. MHP'de siyaset yapan milletvekilleri de bu duruma karşı uyanık olsun. Çünkü bizim içimizden de 5 milletvekilinin İP'e (İYİ Parti) gitmesi söz konusu olabilir” dediği ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İYİ parti 24 haziran erken seçim

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Meral Hanım’ın dediği gibi; fetöcü ler, vatan hainleri ve terörisler hariç, sağcı, solcu, muhafezakar vs. hangi görüşte olursa olsun İYİ Parti’ nin kapıları vatansever herkese ardına kadar açıktır. Millet ayrıştırılmaktan, kutuplaştırılmaktan bıktı artık. İYİ Parti Güneş gibi doğdu. Gün toplumca bir olma günü.
Yazıklar olsun iyi partige geçecek olan MHP..li vekillere.. bunlar milliyetci olamac..kökeni CHP. lidir mutlaka..
Devlet Bahçeli'de İYİ Partiye geçmek isteyebilir sakın almayın.
listede adı çizilenlerin son kıvranışı 24 haziranda sinemalarda
ufaktan spekülasyon iyidir belki kalede gedik açarız çabası.
Ne 5 i en az 20 bu gece
Hayırlısıyla gümbür gümbür geliyoruz
başka ne olacaktı ki? mehepe de kalanlar da akepeye geçsinler.
Sayın Bahçeliyi zamanında Ecevit hükümetini kurdu batırdı, şimdide akpartiyi batıracak. Sayın cumhurbaşkanım, nasıl , yaşadıklarınızdan sonra, böyle bir hata daha yapıldı. Bence hata.
bu bir deprem!
oktay vural ı da iyi partiye geçmesi iyi olur bence hala mhp de olması yakışmıyor kendisine
24 hazirandan sonra ne bahçeli kalır ne erdoğan...
bahcelinin akp icin yptigi seytanca erken secim aciklamasinin kendine girecek kazik olarak gömemesini hayretler icinde seyrediyorum seytanca olan pilanlariniz suya düstü simdi gercek ülkücülerin yeri IYI parti olacaktir.
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