MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından siyasi kulislerde 5 MHP milletvekilinin de İYİ Parti'ye geçeceği ileri sürülüyor.

Bu milletvekillerinin önceden “Genel Başkan Bahçeli'ye ters düşen vekiller olduğu” belirtilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 9 Nisan'da partisinin milletvekillerine verdiği yemekte “CHP'den İYİ Parti'ye geçecek milletvekilleri olabilir. İYİ Parti'nin tazyikiyle CHP'den gidenlerle Meclis'te bir grup kurulabilir. MHP'de siyaset yapan milletvekilleri de bu duruma karşı uyanık olsun. Çünkü bizim içimizden de 5 milletvekilinin İP'e (İYİ Parti) gitmesi söz konusu olabilir” dediği ileri sürülüyor.