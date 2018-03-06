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MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Facebook’taki hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Partilileri PKK’lılara benzetti. Ünlü, “Devlet Bahçeli’ye kızıp, Meral’e destek verenlerin, devlete kızıp dağa çıkan PKK’lılardan hiçbir farkı yoktur” paylaşımı yaptı. Ünlü’nün bu mesajına İYİ Partililerden sert tepkiler geldi. MHP’liler ise Ünlü’yü korumaya alarak, ‘Ünlü yalnız değildir’ mesajları gönderdi.

MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım İYİ Partililerin tepkisine neden oldu. Ünlü'nün “Devlet Bahçeli'ye kızıp, Meral'e destek verenlerin, devlete kızıp, dağa çıkan PKK'lılardan hiçbir farkı yoktur. Nokta” şeklindeki paylaşım yaptı. İYİ Partililer Ünlü'nün sayfasını adeta yorum yağmuruna tuttu.

İYİ PARTİ: YAZIKLAR OLSUN

İYİ Partililer, “Bir zamanlar aynı çatı altında siyaset yapan arkadaşlarını PKK ile aynı kefeye koyan birinden fazla bir şey bekleyemezsin. Yazıklar olsun bugüne kadar size verdiğim oylara. İYİ Parti geliyor göreceksiniz. Sayın Meral Akşener Hanımefendiyle fotoğraf çektirmek için araya aracı koyuyordunuz” diye yazdılar.

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MHP'liler ise Ünlü'ye sahip çıkarak destek mesajları gönderdi ancak Ünlü tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı da silmek zorunda kaldı. Bazı MHP'liler ‘Meyve veren ağaç taşlanır başkanım. Hiçbir zaman yalnız olmadın asla da yalnız olmayacaksın, arkana bakmadan yürü be büyük başkanım' yazarken, MHP Gebze İlçe Başkanlığı da bir mesaj yayınlayarak “MHP Kocaeli İl Başkanımız Sayın Aydın Ünlü Bey’in her daim yanındayız” dedi.

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Meral Akşener İYİ parti MHP aydın ünlü

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Okuyucu Yorumları 74 yorum
Hayatım boyunca MHP'den başka bir partiye oy vermedim yazıklar olsun bana ki bu zihniyeti desteklemişim. Bunlara ülkenin sigortası diyorduk meğer ülkenin yüzkaralarıymış
@aliercanhbgkrb Teşbihte hata olmaz,Eskilerin bir lafı vardı, Atı Atın yanına bağlarsan Ya huyundan, ya tüyün den birşeyler kapar. Bunlarda akp ile birlik olunca Birşeyler kapmışlar. MHP YE YAKIŞMIYOR BUNLAR. BRE DENSİZLER PKK YI BİTİREN KADINA PKK LI DEMEK AYMAZLIKTIR. EDEP YAHU.
@aliercanhbgkrb Yani demekki sende bir problem var hayatın boyunca bu hareketi anlayamışsan şimdi anladım diyorsan ya ömrünün bundan öncekini boş geçirdin,ya şimdiden sonrası boş ,ikisinden birisi.
@aliercanhbgkrb aynen o dediğin kardeş ülkenin sogortası MHP dir sen niye bildiğinin tersini düsündün evet meral akşener bir bölücüdür bunu kafandan çıkarma
dahada oy verme zaten,ülkenin içinde bulundugu durumu gormezden gelip destek vermeyenlerin kaninda vardir bir bozukluk.NOKTA
CHP LİYİM AMA BU DEFALIK OYUM SENİN..AKŞENER ABLA....
@nermin_1991 BİZDE YEDİK:) Ne kadar gaz verirseniz verin bu Pensilvanya balonu havalanamaz , havalanmadan fazla gazdan patlar.
bahçeli yi başkan yapmak istesen bütün oyları alsa yinede sırumluluktan kaçar başkan cumhurbaşkanı olmaz adam sorumluluktan kaçar salı günleri birilerinin hazırladığı yazıları okumaktan aciz zorla okuyor birileri tarafından atanmış mhp ile alakası olmayan biri bahçeli tabi yanında duranlarda şuanda rantçıları
@mbodur_1965 SEN PENSİLVANYAYA SELAM EDENLERLE YÜRÜ SEN PKK İLE MASAYA OTURUP ANLAŞANLARLA YÜRÜ SEN 17/25 ARALIK KAHRAMANLARIYLA YÜRÜ . FETÖYÜ YALAYAN METHİYELER DÜZENLERLE YÜRÜ
Ne alaka şimdi. Balta taşa vurmuş ama ne vurmuş. Akp'de Necmettin hocanın partisinden ayrılıp kuruldu.
hem de fetocuların desteğiyle
Meral hn ve siyasetini sevmem ama pkk ile benzetme yapmak hoş olmamış.
sen gerçek mhpli olsan bu kadın a dil uzatmazsın ben 1970 beri mhp liyim ama 1999 seçimde aldığımız 139 millet vekiliyle meclise girdik ama ozaman devlet Bahçeli sevincinden ne yapacağını bilmeden tutup bir zamanlar ezeli düşmanı olan Ecevit le hükümet kurdu ozaman da sayın çilere sen dinlen dedi ve ozaman mhp nin çöküşü başladı şimdi de akp yanında duruyor ve bu sefer tamamen bitecek k uyan kardeşim uyan daha çok yazacak çok şey varda
Yazıklar olsun yıllarca mhp ye oy verdim, oy verdirdim ama artık günahımı vermem. Hakkımı helel etmiyorum. Verdiğim oylar, emekler haram olsunnn... Yazık onca verdiğim emeklere. İçimiz yanıyor içimizzz...
Koltuğunu korumak için düşmana sığınıp, düşman kılıcı sallayan zavallılar. Onlar insan kullanmakta mahirlerdir, sizden önce kullandıklarını terörist ilan ettikleri gibi, sizinde akibetiniz aynı olacak. 25 yıl Mhp'ye hizmet ettim haram zıkkım olsun.
Şaşılacak ne var?bunun en bariz kanıtı referandumda pkk nın siyasi sözcüsü hdp ile hayır de edinizmi?alınmanıza gerek yok..sümüklü meczup fetöde umudumuz Akşener diyor.
meral akşener ve Saadet partisi önümüzdeki süreçte ciddi anlamda oy oranı nı yükseltecek tir. Temel bey güzel dürüst siyaset yapıyor, ülke çıkarları herşey in üzerinde. Bunca vakit iktidar uğruna yapılan soytarılikların zararını yıllardır görüyoruz.Saadet partisi çizgisini bozmadan yoluna devam edebilirse bu ülkeye çok faydası olacaktır.
Allah akp lilerin iftiralarından diğer partilileri ve de Türk milletini korusun amin..
MHP DİYE BİR PARTİ ARTIK YOK KAALE ALMAYINIZ .ŞİMDİ PIRIL PIRIL AKŞENER ZAMANI .
ünlü yanlız değildir
Aydın ünlü ile bir dönem çalıştık MHP ye bir toplu iğne başı kadar faydası yok Kocaelinden MHP 1 vekil garanti idi ancak şimdi Aydın ÜNLÜ gibi bir il başkanı ve Bahçeli varken imkansız sokağa çıksın Aydın ÜNLÜ 1 oy istesin bakalım birlikte yürüdüğü bir zamanların söylemedikleri söz bırakmadıkları AKP liler dahil 1 oy alamayacaklar, ha MHP kiminle ittifak ettiyse adayları seçilemedi şimdi yandı RTE yandi ki ne yandı her şey İYİ olacak eşmede kumar oynarken karı kız peşinde koşarken il başkanı olan Aydın efendi şimdi AKP den 3-5 kuruş aldı adam oldu ha yuh sana yuh Ne Mutlu Türküm diyen
yüzde yüz haklı.
BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI,demiş atalarımız.Şehitleri ve milleti satan ve peşkeş çekenlerin destekçiside ihanet eden,dava arkadaşlarını satan MHP diiir.
BIZDE BIR SOZ VARDIR DINIME SOVEN MUSLUMAN OLSA DERIZ BAHCELI KENDI GECMISINI UNUTTU HEP BEL ALTINDAN VURUYOR AMA YINEDE NAKAVAT OLACAK HELE BIRDE IKTIDARDAN DUSTULERMI YINE IKISI BIRBIRINI YIYECEKLER TAYIBIN HEDEFI DEVLETI BITIRMEK ZAMANINI BEKLIYOR GUZEL GUNERIN GELECEK KOLTUK DEYNEGI
40 yıldır MHP ye oy verdim. şimdi kararsızdım. artık kararımı verdim. bunun gibi dangalakların yüzünden artık mhp ye oy yok. yazıklar olsun...
@mehmetozdemir42 aynen. bahçeli milliyetçiliği satmıştır.bahçeli artık sadece kendini düşünmektedir.çünki böyle gitseydi sittin sene bi halt olamıyacaktı şimdi recebin kucağında başkan yardımcılığı yapıp devletin olanaklarından yararlanacaktır.
Devlet Bahçeli MHP seçmenine ihanet eden bir lider olarak anılacaktır.
AZ BİLE SÖYLEMİŞ HEM FETOCU HEM PKK LI
@tahsin.ozkara İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR. YALAKALARA PRİM VERMİYORLAR
O BENZETMEYİ YAPAN ŞEREF FUKARASI ADAMA DİYORUM Kİ BEN DE MHPLİYİM VE ARTIK OYUM DAVASINI SATANLARA DEĞİL İYİ PARTİYE BUNDAN BÖYLE. AYRICA AYDIN ÜNLÜ DENEN ALÇAĞIN YEDİ SÜLALESİ MEZARDAN KALKSA GELSE BENİM YARIM KADAR MİLLİYETÇİ OLAMAZ. HADDİZ ŞEREFSİZ İNSAN MÜSVEDDELERİ.
Ne dediğini bilemeyecek kadar cahillerin il başkanlığı yaptığı MHP den kime ne fayda var. Biz ülkücüyüz senin gibi kapı kulu değiliz haddini bil.
pkk ya hizmet edenler koltuk sevdalısı olanlardır korkaklardır. şu partiye oy vermeyen pkk lıdır bu partiye oy vermeyen vatan hainidir diyenler bu millete hainlik yapanlardır vatan hainidirler inadına iyi olacak hemde çok iyi
kendi düşüncesini benimsemeyeni dağdaki PKK ile aynı kefeye koyan asıl PKK lı kendisidir sana kafatası milliyetçisi diyenlerin emrine gırdın HELAL SANA MERAL ABLA oyum sanaaaa
oylarınız bitti, bu seçimde sizde biteceksiniz
MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım İYİ Partililerin tepkisine neden oldu. Ünlü'nün “Devlet Bahçeli'ye kızıp, Meral'e destek verenlerin, devlete kızıp, dağa çıkan PKK'lılardan hiçbir farkı yoktur. Nokta” bu paylaşım var ya PKK davasının haklılığının itirafı aslında.Salakça bir açıklama ama gerçekleri ortaya serme adına iyi olmuş.
UNUTULMAMALI Kİ ÇAMUR ATMAKLA TARAFTAR TOPLANMAZ.RAKİPSİZ PEHLİVAN NE İŞE YARAR
Gercek ulkuculerin ve milliyetcilerin nereye oy atacagini secimlerde gorursunuz, telasa gerek yok, siz saraya yaranmaya calisin
Mhp Gibi Bir Parti İleri Gelenlerinin Hepsinin Akp Ağzıyla Diğer Siyasetçilere Saldırmasını Hiç Şık Bulmuyorum.! Kendileri Gibi Düşünmeyenlerin Hepsini fetö'cü,pkk'lı vs. vs. Vatan Haini İlan Etmeleri Yeni Türkiye de Siyaseti Foseptik Çukuruna Düşürmüştür.! Dolayısıyla Üzerleri KİRLENMİŞLERİN Yürürlükte Tuttukları Seçim Kanunlarının SEÇİM SANDIKLARINI DA KİRLETECEKLERİNDEN Hiç Kuşkunuz Olmasın.! RABBİM,Bu KİRLENMİŞ İnsanların Şerrinden Tüm Milletimizi Korusun,Tez Günde Kurtarsın,Onlardan.!!!
15 temmuzdan sonra başbakan olacağım dediğini çok iyi hatırlıyorum. o zaman hayırdır meral hanım seçim mi var diye soran olmadı.
@fatih8281 olduğunda sen nerde olacaksın iyi partiye mi yalakalancan
@fatih8281 CAHİL ZENBEREK ÖKÜZÜN ALTINDA BUZAGI ARAYIN TABİ BÖYLE LAFLARDAN BESLENİN
çokkkk dogru söylemiş _meral meral 15 temmuz gününde söyledigin lafları sanmayın unuttuk . haaa fetööö haaa p k k _varmı farkları. dönün evlerinize bu bizim meselemiz degil ...? peki kimin meselesiydi.... kendini türk olarak hisseden herkesin meselesiydi ülke meselesi.
meral mhp li değildi ki sonradan ithal edilip mhp yi ele geçirmeye kalktı 15 ini bekleyin diyip duruyordu 15 i olmayınca parti kurdurdular. meralin fetö ile hiç alakasının olmadığını bilsek bile çevremizdeki cemaat yanlıları şimdiden meral in PR ını yapmaya başladılar bunu alenen bizzat görüyoruz
koltuk sevdasından dolayı o kadar lafınıvyrdin kadına yenileceğini anlayınca kimlerin altına yattın ittifaklads %4 ü geçemezsin bu saatten sonra sen sırf ak partiye sen varsın diye vermiyeveğim bencd partiyi kapat bence
Koltuk sevdası için bize "kafatasçı. fatihayı bilmez bunlar" diyenlerle kol kola girenlere verdiğim oylar haram zıkkım olsun. Meral Hanım'ın yanındayız bu da böyle biline!
Ulannn..referandumda hayır diyen terörist...İYİ partiye oy veren terörist.......kendisinden olmayanı kabul etmiyorlar anlayacagınız
yazıklar olsun davadan hiç nasibini almamış şahıs çakma mhp li demek bunlar mhp yi bitiren kişiler ülkücüler iyi partide davalarına devam edecek
@x045 BEN DE SENİN GİBİ ARKADAŞLARA KADILIYORUM VE DESTEKLİYORUM
bu mhp liler iyice zıvanadan çıktı akp lilerden fazla zırvalamaya başladılar bu kadar yalakalık için kendinizi küçük durumlara düşürmeyin beyler.dünyanın sonu değildi baraj altında kalmak koltuğu kaybetmek..
@onlyman42 şu işe bak bizamanlar bahçeliye bisküvit diyemedi diye dalga geçenler şimdi sözde bahçeliyide mhp yide el üstünde tutuyorlar ama bo moda geçi,ci helebi seçimler olsun cumhur seçimi bitsin ben ozaman görcem itifakı bak bahçeliye nasıl çifte atıyorlar üzülecek bişey yok hele bi günü gelsin o zaman bahçeliye göbeğimizi kaşıya kaşıya gülecez tabi avanesinede eğer avenesi önce bahçeliyi yemazsse
lan ünlü sen sıyuasetçı olsan ne yazar önce adam olman lkazım sen ve senın gıbıler hanı tılkının yetışemedığı üzüme koruk dermış ya sende aynen oylesınız sıze karşı gelen muhaliflere ya fetöcü yada pkk yandaşlığını yakıştırırsınız zavallısın se be utanmaz adam senın devlet bahçelının sözlerını ne çabuk unuttun tayyıp erdoğana demedığını bırakmayan başkanlık sıstemıne karşı çıkanh senın başkanın nolduda şımdı akp nın kuyruğundan ayrılmıyor MHP den başka seçım barajı indirilsın dıye bas bas bağıran yoktu ne zamankı ıttıfak dedığınız sızce kurnazlık olarak tabır edılen duruma geçtınız hıç b
mehape de fetöcu ortaklarına destek veriyor. hani bahçeli diyordu siyasi ayağı niye yok işte siyasi ayağı mehape engelledi.
Buyrun size demokratik Türkiye...!!!
DOĞRU SÇYLEMİŞ NİYA KIZIYORSUNUZ Kİ SÖYLEDİKLERİNE BAKIN DEVLET DÜŞMANI pkk LILARDAN FARKLARI YOK,AYNAYA BAKIN ZORUNUZA GİTMESİN
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