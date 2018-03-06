MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım İYİ Partililerin tepkisine neden oldu. Ünlü'nün “Devlet Bahçeli'ye kızıp, Meral'e destek verenlerin, devlete kızıp, dağa çıkan PKK'lılardan hiçbir farkı yoktur. Nokta” şeklindeki paylaşım yaptı. İYİ Partililer Ünlü'nün sayfasını adeta yorum yağmuruna tuttu.

İYİ PARTİ: YAZIKLAR OLSUN

İYİ Partililer, “Bir zamanlar aynı çatı altında siyaset yapan arkadaşlarını PKK ile aynı kefeye koyan birinden fazla bir şey bekleyemezsin. Yazıklar olsun bugüne kadar size verdiğim oylara. İYİ Parti geliyor göreceksiniz. Sayın Meral Akşener Hanımefendiyle fotoğraf çektirmek için araya aracı koyuyordunuz” diye yazdılar.

MHP'liler ise Ünlü'ye sahip çıkarak destek mesajları gönderdi ancak Ünlü tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı da silmek zorunda kaldı. Bazı MHP'liler ‘Meyve veren ağaç taşlanır başkanım. Hiçbir zaman yalnız olmadın asla da yalnız olmayacaksın, arkana bakmadan yürü be büyük başkanım' yazarken, MHP Gebze İlçe Başkanlığı da bir mesaj yayınlayarak “MHP Kocaeli İl Başkanımız Sayın Aydın Ünlü Bey’in her daim yanındayız” dedi.