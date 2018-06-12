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MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Fethullah Gülen'le görüştürdüğü iddiasını yalanladı: "Absürt bir şey. Yalan söylüyor. Gündemimizi berbat edeceksiniz."

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Adan, İstanbul Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in iddialarını ciddiye almadığını dile getirdi.

'GÜNDEMİMİZİ BERBAT EDECEKSİNİZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, "Absürt bir şey. Yalan söylüyor. Geçin gidin. Gündemimizi berbat edeceksiniz. Gelip buna kilitlenecek. Ben muhatap almak istemiyorum. Yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Akşener, “O dönemde de beni Gülen’le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dır. Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
celal adan Meral Akşener Fethullah Gülen

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