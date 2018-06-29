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MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 21:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 'Şehit cenazelerine herkes katılabilir. Neticede şehidimiz, vatandaşlarımız katılabilir' açıklamasını yaptı.

MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, kayıt yaptırmak için geldiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması talimatıyla ilgili, "Açıklamasını detaylı bilmiyorum. Şehit cenazelerine herkes katılabilir. Neticede şehidimiz, vatandaşlarımız katılabilir. Polemik konusu olan nedir bilmiyorum" dedi.

'İHTİYAÇ VARSA OHAL KONUSUNDA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DÜZENLEME YAPILABİLİR'

Kalaycı, OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılacağı ile ilgili, "OHAL sistemindeki bazı düzenlemelere ihtiyaç varsa çeşitli kanunlarda düzenleme yapılabilir" dedi.

'MHP ASLA PAZARLIK YAPMAZ'

Mustafa Kalaycı, MHP'nin hükümette yer alıp almayacağı sorusuna ise, "MHP asla pazarlık yapmaz. MHP bir talepte de bulunmuyor. Anayasamıza göre tüm tasarruf Cumhurbaşkanımızda. Cumhurbaşkanımız kendisiyle uyum sağlayacak arkadaşları kendisi belirleyecektir. Bu bakan olur bürokrat olur. Bu konuda bizim bir talebimiz ya da pazarlığımız yok. Asla da olmayacaktır" dedi. Kalaycı, Cumhurbaşkanından bir teklif gelmesi durumunda değerlendirme yapıp yapmayacakları sorusuna ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapacak bilmediğimiz için şu an değerlendirmemiz erken olur" yanıtını verdi.

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