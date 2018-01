MHP Lideri Bahçeli Adana'da (2)

BAHÇELİ: 2019 AYARLI ÇIKARCI KOALİSYON MİLLİ BİRLİK RUHUNU SARSMAYACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu, milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak; beka ve diriliş mücadelesini sakatlayamayacaktır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1071 hizmetinin toplu açılış ve temel atma töreninde, yağmura rağmen toplanan yaklaşık 50 bin kişiye hitap etti. Her gelişinde Adana'yı daha güzelleşmiş bulduğunu belirten Bahçeli, "Her ziyaretimde Adana'nın kamburlarından biraz daha kurtulduğunu görüyorum. Ne mutlu sizlere ki Adana büyüyor, güzelleşiyor, gürbüzleşiyor, prangalarını söküp atıyor. Böyle de olması gerekiyor, çünkü Adana Türkiye'nin özeti, Türk milletinin özü, istikbalin özgüvenidir. Çukurova hamdolsun parlıyor, bereket saçıyor. Adana yükseliyor, birlik meşalesini canlı tutuyor. Her biri birbirinden değerli 1071 Hizmetin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni münasebetiyle burada olmaktan, Adana'nın şanına yakışır çalışmalara bizzat şahitlik etmekten kıvanç duyuyorum. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü Bey'e teşekkür ve takdirlerimi iletiyorum. Adana'ya kazandırılan dev eserlerin planlama, proje ve yapım aşamasında emeği geçen belediye personelini, dava arkadaşlarımızı, aziz vatandaşlarımızı yürekten kutluyor, hayır olsun diyorum. Adana için taş üstüne taş koyan, irade gösteren, sorumluluk alan, ter akıtan, mesai sarf eden her vatan evladını samimiyetle tebrik ediyorum" diye konuştu.