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MHP Lideri Bahçeli Adana'da (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 18:27 | Son Güncelleme 10 saat önce

Yusuf BAŞTUĞ- Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI-Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesi'nin 1071 hizmetinin toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Adana'ya geldi.MHP Lideri Bahçeli, kara yoluyla geldiği Adana'da, kent girişindeki otoyol gişelerinde milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Konvoy eşliğinde kent merkezine gelen Bahçeli, ilk olarak Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Bandosu tarafından Adanalı Ferdi Tayfur'un 'Emmioğlu' şarkısıyla karşılanan Bahçeli, Başkan Sözlü'nün makamına geçti. Sözlü, Bahçeli'ye sinevizyon eşliğinde Adana'da yaptığı hizmetleri anlattı. MHP Lideri Bahçeli ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nce kente yapılan hizmetlerden gurur duyduğunu söyledi. Hüseyin Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü, Bahçeli'ye tespih ve çeşitli hediyeler verdi.MHP Lideri Bahçeli, partisinin Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'yı ziyaret ettikten sonra büyükşehir belediyesinin 1071 hizmetinin toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere festival alanına geçti.

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