HABER

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12’nci Olağan Kurultay’ın ardından Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Bahçeli başkanlığındaki heyet, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12’nci Olağan Kurultay’ın ardından Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Bahçeli başkanlığındaki heyet, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bahçeli, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak deftere şunları yazdı:
"Milliyetçi Hareket Partisinin 12’nci Olağan Büyük Kurultayı’nı yüksek bir katılım, büyük bir coşkuyla gerçekleştirip, hitamında seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte manevi huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. Bu itibarla gururluyuz, umutluyuz, azim ve kararlılık doluyuz. Büyük Kurultayımız, bir tarafta 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne tekabül ederken, diğer taraftan milli beka mücadelemizin dönüm noktalarından bir olan Afrin aynı gün elde edilen tarihi başarıyla taçlanmıştır. Milli Mücadele’nin destanı ve davası bir mahsulü olan Türkiye Cumhuriyeti, açtığın yolda gösterdiğin istikametle, belirlediğin ülküler çerçevesinde varlık ve birliğini sonuna kadar muhafaza edecektir. Bu aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi’nin de hedefi, taşıdığımız milli ve manevi sorumlulukların ağırlık merkezi, muhterem hatırana ve kurucu kahramanların muazzez anıların vefa borcudur. Kurduğun devlet elbette payidar olacak, sinesinden doğup iradesine ve egemenliğine hayat boyu bağlı kaldığı büyük Türk milletin kutlu varlığını sonsuza kadar koruyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Zat-i Aliniz başta olmak üzere, bütün silah ve ülkü arkadaşlarımızı, aynı zamanda tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad etmektedir. İnancım odur ki, yaktığın meşale asla sönmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hak ve kazanımlarından asla taviz vermeyecektir. Ruhun şad, mekanın cennet olsun."
Anıtkabir ziyaretinin ardından Bahçeli ve heyeti, otobüslere binerek MHP kurucusu merhum Alparslan Türkeş’in mezarını ziyarete gitti.

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

1 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
2 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
3 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
4 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
5 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
6 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
7 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
8 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
9 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
10 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
11 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
12 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
13 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
14 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
15 / 15

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de

MHP Lideri Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: 3 seçimi de kazanacağız!

Kemal Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: 3 seçimi de kazanacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.