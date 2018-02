MHP Lideri Bahçeli Mersin’de konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin, Suriye’de Türkiye’nin azim ve iradesini kırmaya çalışanlara sözcülük ettiğini ileri sürerek, "Şimdilerde CHP, TSK’nın sınır ötesi harekatını sulandırabilmek gayesiyle ÖSO’yu karalamaktadır. Bunların asıl rahatsızlığı Suriye’nin kuzeyindeki PKK/PYD’li teröristlerin köşeye sıkışması, kapana kıstırılmasıdır. Kandil seviciliği, PKK/PYD yandaşlığı, bunlar için adeta ana siyaset konusu haline gelmiştir. Şu işe bakın ki, Türk milleti askerlerinin yanında dualarla yer alırken, CHP, HDP ile eş güdüm halinde askerlerimizin azmini sekteye uğratmanın çabası içindedir" dedi.

Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıllık süreçte hayata geçirilen 1923 projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Tören öncesi beraberinde bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle birlikte MHP Mersin İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bahçeli, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Cumhuriyet Alanındaki toplu açılış ve temel atma törenine katılan Bahçeli, konuşmasına, alanı dolduran tüm Mersinlilere teşekkür ederek başladı.

Geçmişte Türk milletinin güçlü iradesinin yedi düvelin kanlı dişlerini söktüğünü, Akdeniz gibi kabaran, milli ruh üzerine çullanan emperyalist acımasızlığı ezip geçtiğini vurgulayan Bahçeli, "İşgal ve mütareke yıllarında milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtarmıştı. Vatanın ve milletin bölünmez bir bütün olduğu cihana ilan edilmişti. Hiçbir hain emel Kuvay-ı Milliye şuuru ile boy ölçüşememişti. Milletimizin iman dolu göğsü her saldırıyı eritmiş ve püskürtmüştü. Yalnızca milli mücadele yıllarında değil, tarihin her döneminde aziz ecdadımız, vatanın bekası için her cefaya katlanmış, hakkı olanı almıştı. İstiklalin namusunu korumak için her fedakarlık yapılmıştı. Gerekirse aynısı yine yapılacaktır. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhu, hamdolsun her daim bu cennet vatanı güvenceye kavuşturmuştur. Millet kendi kaderine bizzat kendi hükmetmiştir. Esaret zincirleri zalimlerin kafasında kırılmıştır. Bunu yapan, bunu başaran elbette ve sonsuza kadar büyük Türk milletinden başkası olmamıştır. 95 yıl önce cumhuriyet ile buluşan, kendi geleceğini aracısız belirleme salayetini üstlenen aziz milletimin, aynı zamanda bekasının da birlik ve dirliğinin de ebedi muhafızlığını üstlenmiştir. İftiharla söylüyorum ki, MHP cumhuriyetin kuruluş felsefesine sadık, milli bekanın yaşamasının ve yaşatılması konusunda da son neferine kadar yeminlidir" diye konuştu.