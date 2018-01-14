MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'de (2)

CAMİ ADI BELİRLEDİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti. Başkan Kadir Kara, Bahçeli'ye Osmaniye Belediyesi'nin hizmetleri ve projeleriyle ilgili sunum yaptı. Devlet Bahçeli, açılışını yapacağı Tema Park'ın arka tarafındaki boş alana yapılacak olan caminin adını da 'Cebeli Bereket Cami' olarak belirledi. Bahçeli daha sonra Tema Park açılışı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin temelini atacağı alana geçti.
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