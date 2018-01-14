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MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'de (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 14.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

CAMİ ADI BELİRLEDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti. Başkan Kadir Kara, Bahçeli'ye Osmaniye Belediyesi'nin hizmetleri ve projeleriyle ilgili sunum yaptı. Devlet Bahçeli, açılışını yapacağı Tema Park'ın arka tarafındaki boş alana yapılacak olan caminin adını da 'Cebeli Bereket Cami' olarak belirledi. Bahçeli daha sonra Tema Park açılışı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin temelini atacağı alana geçti.

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