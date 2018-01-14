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MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'de (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 14.01.2018 18:27 | Son Güncelleme 34 dakika önce

'CUMHURİYET TARİHİMİZDE 3'ÜNCÜ DÖNEMİN BAŞLAYACAĞI KESİNLEMİŞTİR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet tarihimizde 3'üncü bir dönemin başlayacağı kesinlemiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Osmaniye'de, Tema Park açılışının yapıldığı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin temelinin atıldığı alanda konuştu. Türkiye'nin yeni döneme girdiğini söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Yenikapı Buluşması ile Türkiye, yeni bir döneme girmiş ve adımını atmıştır. 'Yenikapı ruhu' siyasi zemine kesin olarak taşınmıştır. Kimsenin menfaate dayalı siyasi hesaplarla hareket etme şansı kalmamıştır. Milletimiz, bizden bunu beklemişti. Partimiz, yıllardır bu ilke ile hareket ederek, hükümet etme sistemi ile sorumluluk üstlenmiştir. Uygulamalardan doğan aksaklıkların aşılarak, milli çağrının gereklerini karşılayabilecek bir sistemin hayata geçirilmesini samimiyetle dile getirdik. AK Parti ile Türkiye'nin yönetim ve hükümet etme sistemini gerekli anayasal değişikliklerle gerçekleştirdik. 18 maddelik Anayasa değişikliğini sizlerin onayına sunduk. Halk oylaması ile Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ve teyit etmiştir. Cumhuriyet tarihimizde 3'üncü bir dönemin başlayacağı kesinlemiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir, derdimiz milletin huzuru, refahı, Osmaniye'nin güvenliğidir."

'AK PARTİ İLE HAREKET EDEREK KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti ile hareket edeceklerini kaydeden MHP Lideri Bahçeli, şunları söyledi:

"2019'da yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerine 22 aylık bir süre varken, Türkiye, şimdiden iç siyasi tartışmalarla oyalanmak istenmektedir. FETÖ savunuculuğuna savunanlar, yıkıma hizmet eden iş birlikçilerdir. CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ'nün yanında hizalanmışlardır. Bu amaçla 2019 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili tutumumuzu 8 Ocak 2018'de çok açık şekilde ifade ve ilan ettik. Türkiye, artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti ile hareket ederek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz. Birileri, çılgına dönüyor. İtirazların Türkiye hasımlarından geleceğini beklerken içerideki uzantılar ses veriyor. Kandil havarileri birer birer saklandıkları deliklerden fırlayıp kendilerine ele veriyorlar. Darbe ve işgal girişimi karşısında muğlak kalanlar bugün bize saldırıyorlar. Bunlar 'Atatürk'ün partisiyiz' deyip Atatürk'ün aziz hatırasını zehirleyen şuursuzlardır. Varsın şer odakları, işbirlikçileri beraber olsun. Ismarlama projelerle siyasi senaryo kuranlara diyorum ki, sizin bir Allah'ın da bir hesabı vardır. Alayınız şaşkına çevireceğiz. Bunlar her kılığa girerler ama Türk milletine sevgi ve sadakatle bağlı olmanın ne demek olduğunu anlayamazlar."

MHP Lideri Bahçeli, konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek, Tema Park'ın açılışını yaptı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin temelini attı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise törenin sonunda Bahçeli'ye kentin sembolik altın anahtarını verdi.

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