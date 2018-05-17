MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını belirtti.

Zulmün, insanlık değerlerinin inkarı, ihanetin baş tacı, kötülüğün saltanatı olduğunu ifade eden Bahçeli, zulme karşı tarafsız kalmanın da zulüm, zillet, ziyan, zarar olduğunu vurguladı.

Türk ve İslam yurtlarında zalimlerin kanlı ve karanlık fermanının egemen olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Buna sessiz kalmak, buna duyarsız davranmak zulme ortak olmak, zımnen onay vermektir. Türk milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir. Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs, Miracımızın aziz şehridir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Kudüs'ün semavi dinlerin buluşma ve barış içinde yaşama alanı olduğunu hatırlatarak, Kudüs'ün bugün zincire vurulduğunu, Filistinlilerin katliama maruz kaldığını belirtti.

"Artık sözün anlamını kaybettiği bir aşamaya yavaş yavaş gelinmektedir." ifadesini kullanan Bahçeli, MHP'nin zalimlerin tam karşısında, milletiyle bir ve beraber olduğunu vurguladı.