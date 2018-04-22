MHP lideri Bahçeli’den 23 Nisan mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ancak Gazi Meclisin hür iradesini, 98 yıllık izzetini ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 98 yıl önce muazzam ve muhterem bir iradenin mahsulü olarak Ankara’nın Ulus semtinde tek katlı taş binada dualarla ve büyük umutlarla açıldığını kaydeden Devlet Bahçeli, “Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin tam bağımsız yaşama iradesinden doğmuş, esaret ve ezikliğe meydan okuyan tarihi vakarından bir güneş gibi parlamıştı. Hiç şüphe yoktur ki, Büyük Millet Meclisi milletimizin tüm haslet, hasret, hatıra, haysiyet ve hedeflerinin bileşkesi, billurlaşmış fikriyatıdır. Ordular hazırlayıp ordular yöneten, çöken bir imparatorluğun enkazı üzerinde devlet kuran, zalimlere karşı mazlumların sığınak ve sözcüsü olan Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda kahraman, aynı zamanda gazi, aynı zamanda milli iradenin tecelli ettiği şeref ve onur mekanıdır. 23 Nisan 1920’de Meclisimizin açılmasıyla çıkan sonuç; yaklaşık iki asrı bulan elem ve çile dolu geri çekilmenin son bulacağının, Anadolu coğrafyasında sonsuza kadar yaşayacağımızın, vatanımızı sonuna kadar koruyacağımızın, akıl, sabır, strateji, hesap, irade, iman ve süngü ile birleşen bir mücadele ile Türklüğün makus talihini döndüreceğimizin bütün cihana kahramanca ilan ve ilamıdır. Bu itibarla Büyük Millet Meclisinin açılışı, milletler ve medeniyetler çekişmesinin acımasızca sürdüğü bir dönemde Türk milletinin tam bir mutabakatla, milli kimlikte ve milli hedeflerde buluşmasının yıllardır süren kayıpların çöküntüsünü ve moral bozukluğunu atarak güç toplamasının, teslimiyet ve tavizlere son verip silkinerek doğrulmasının, silahla verilen bir mücadelede bile milli mutabakatla sağlanan meşruiyetin nirengi ve dönüm noktasıdır. Nitekim Büyük Millet Meclisi, kutlu varlığıyla ve tarihi haklarıyla oynanmayı reddeden Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir. Bu nedenle ne kadar övünsek azdır, yetersizdir” ifadelerini kullandı.

“TBMM, 15 Temmuz’da bir kez daha gazilik unvanını teyit etmiştir”

Bir başka yönüyle 23 Nisan 1920’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve hukuki alt yapısının hazırlandığı bir dönemin de miladı olduğunun altını çizen Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu haliyle ilk Meclis, o dönemde de kademe kademe tahkim, tesis ve temin edilen cumhur ittifakının kıvancı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi, kuruluş şaheseridir. İlk Meclis vatan kurtarmış, devlet kurmuştur. Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte son günlerine yaklaşan 26’ncı Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi de, ilk Meclis’in emanet ve şerefine korkusuzca sahip çıkarak, 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ işgalini durdurmuş, bu haliyle ikinci defa vatan kurtarıcılığı unvanına layık olmuştur. TBMM, 15 Temmuz’da bir kez daha gazilik unvanını teyit etmiştir. Bu kapsamda ilk Meclisin muhterem azalarıyla 26’ncı Dönem TBMM’nin saygın üyeleri Türk tarihi açısından asla unutulmayacak hizmet ve mücadelelere imza atmışlardır. Ancak Gazi Meclisin hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir. Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir. 23 Nisan 1920’de demokrasi ve millet egemenliği tarihsel sahnesine tam olarak çıkmıştır. Demokrasi ve millet egemenliği ancak bu değerlere hürmet ve riayet etmesini bilen milletin ahlaklı temsilcileri vasıtasıyla anlam ve kalıcılığını ebediyen bulacaktır. Dünyanın o zamanki siyasi ve toplumsal ikliminde Meclisimiz taşıdığı eşsiz ve emsalsiz özellikleriyle hem insanlık için örnek hem de Türk tarihi açısından ibret, ilham ve ihtiram vesikasıdır. Unutmayalım ki, hakimiyet havzalarımızdan birer birer çekildiğimiz vahim ve ıstırap dolu tablo içinde Türk milletinin o dönemdeki en son, en etkili hamlesinin adı Büyük Millet Meclisidir. Nihayetinde TBMM; Türk milliyetçiliğinin, millet ve vatan sevdasının millet iradesiyle buluşması, ayrılmamak üzere birleşmesidir. 23 Nisan 1920’nin aziz hatıralarını aramak ve anlamak için çok uzaklara gitmeye gerek yoktur. 19 Mayıs ruhunda tecelli etmiş yüksek ülkülerde, isli gaz lambalarının ışığında kaleme alınan kararlarda, ardı arkası gelmeyen sararmış telgraflarda, heyecanla toplanılan kongre salonlarında, asker götüren katarların loş vagonlarında, mermi taşıyan kağnıların gıcırtılı tekerleklerinde, gaile dolu teknelerinde, mekteplerden getirilen ve uykusuz gecelerle geçen sıralarda, nihai olarak şehadetlerle dolu vatan topraklarında, Türkiye Büyük Millet Meclisini canlı bir şekilde görmek, anlamak, tanımak mümkündür, her vicdan sahibi için de şeref konusudur.”