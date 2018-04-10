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Bahçeli'den flaş OHAL açıklaması: Bitmez, bitemez, bitmemeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 10:36 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu. Olağanüstü halin devam etmesi gerektiğini savunan Bahçeli, "OHAL’i kaldırmaya teşebbüs veya buna teşvik cinayettir. OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir" dedi.

Partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

Osmangazi Üniversitesi'ne görevlendirilmiş kara şahış, akademisyenlerimizi katletmiştir. Olayın önü ve arkası dikkate alındığında üzüntümüz kadar kaygımız da büyümektedir. Görevleri başında uğradıkları saldırıyla yaşamını yitiren kardeşlerimize rahmet diliyorum. Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir. 4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili 'Akıl sağlığı yerinde değildi' açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir.

Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür. Suç ve suçluya ön açanlar gizlenemeyecek kadar nettir. Sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim var ya lokması haram, ya da kripto damarı hafiyedir. Bunlar FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinderdir. FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp takoz koyan da bunlardır. Bunlara aldanmayın, kanmayın. Bu engelin kaldırılması vatan ve millet görevidir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhası çok acil bir ihtiyaçtır.

'OHAL BİTMEZ, BİTEMEZ, BİTMEMELİDİR'

Koro halinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'ye kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavrayamayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir. OHAL'in sürmesi milli zorunluluktur. OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir.

'ŞAM YÖNETİMİNDEN HESAP SORULMALI'

Esad rejimi sivillere kimyasal silahlarla saldırıp çocukları öldürecek kadar denetimden çıkmıştır. Şam yönetimi hesabı mutlaka sorulması gereken bir insanlık suçu işlemiştir. Zalim Esad inandırıcılığını kaybetmiştir. Doğu Guta’nın Duma bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda parmağı olan kim ya da kimler varsa doğduklarına pişman edilmelerini diliyorum. Önceki gece yapılan füze saldırıları bölgenin çok şeye açık olduğunu gözler önüne sermiştir. Masumlara sarin gazıyla saldırılmasının hiçbir mazereti hiçbir haklı gerekçesi olamayacaktır. Esad döktüğü kanların hesabını mutlaka vermelidir. Artık Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar vermeli, şiddeti durduracak irade ve müdahaleyi gösterebilmelidirler. Türkiye – İran – Rusya Astana görüşmelerine başlamıştı. İlk görüşme sonucunda üç ülkenin dışişleri bakanları, Suriye’nin ateşkes ilan edilen bölgelerinde denetimde bulunmak için üçlü mekanizma kurulmasını kararlaştırılmıştır. Astana’da kurulan masa etrafında 9 görüşme gerçekleştirilmiştir. Suriye’de 7 yıldır süren iç savaş ortamının sona ermesi, buna bağlı olarak yaşanan sivil kayıpların önüne geçilmesi için yapıcı bir rol üstlenen Türkiye kısa zamanda önemli mesafeler almıştır.

'KILIÇDAROĞLU KENDİNE YAKIŞANI YAPIP YPG ÜNİFORMASI GİYEBİLİR'

Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz. 2019 Mart seçimlerinde dikkatli bir dil, hassas bir uslup kullanacağız. Asıl hedeften şaşmayacağız. AK Parti ile son derece seviyeli anlaşma ve uzlaşmaya dayalı tavrı sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz. Sığ çıkar hesaplarla hareket etmeyeceğiz. Denizi geçmek isterken derede boğulmayacağız. Pusuya yatıp Cumhur ittifakının çatlamasını bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. CHP'liler PYD'yi selamlasın biz önümüze bakacağız. CHP durmasın arka kapılarda, İP'le görüşsün, HDP ile buluşsun. Biz Zeytin Dalı hareketinin mirası ile sevinirken, CHP sanatçılarla uğraşmaya girişmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. CHP'lilerin sanatçıları eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Bu son çıkışta sakat bir dünya görüşü sırıtmaktadır. Ana muhalefetin başındaki zat tavrını ve tarzını çirikin ve çirkefleştirmektedir. HDP'yi destekleyen sanatçıların dışındakiler cHP tarafından sanatçı sayılmıyor. Yazıklar olsun. CHP ayrışmayı, kutuplaştırmayı destekleyen yobaz bir sistem haline gelmiştir. CHP Türk milletinin gerçeğinden bir haber garabete dönüşmüştür. Kurucu parti, cumhuriyet düşmanlarının ini haline gelmiştir. Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekapklarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun. Türk milletinin hakkında vereceği hükmee seve seve ya da istemeye istemeye kabule etsin. CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bi halt olmaz.

'TÜRK GENÇLİĞİNİN DEİZME KAYDIĞINI SÖYLEMEK AHLAKSIZLIKTIR'

Türk gençliği, imanlı, inançlı, ahlaklı, dinine sağdıktır. Deizme kaydığını söylemek ahlaksızlıktır. Türk gençliğinin töhmet altında bırakılması ayıplı bir komplodur. Atalarımız boşuna söylememiş; Arefe günü yalan söyleyen, bayram günü utanır. Yüksek ülküler yüksek dağlara benzer, alışık olmayanlara korkutur. Türk gençliği, inanç ve iman erleridir. Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar. Münafıklara tedbir alsınlar. Bırakın hayallere pranga vurmayı, düşün Türk gençliğinin yakasından. Türk gençliği din tacirlerinin üstesinden gelecek kıfayete sahiptir.

(Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a) Bu bakan artığı, Türkiye'yi düşman bellemiş. 7000 asker göndermiş. Bir olup bizi ezeceklermiş. Bakan aklını kaybetmiş. Yunan bakanın yediği yürek aklını başından almış. Tarihi unutmuş, tarihi tekerrür ettirmek bizim için çocuk oyuncağıdır. Bu defa Atina'ya kaçmak da yetmez. Mitolojiye kendini çok kaptırmış ki Poseidon olmaya özenmiş. Bir kliniğe yatsın. Ataları er meydanında cebini aldı. Konya kadar bir yer olmayan ülkenin siyasetçiler diş gösteriyor. Biz o dişleri kırmayı iyi biliriz. Biz Türk Milleti'yiz Yunan falan tanımayız. Düştüğümüz yerden doğrulur güneş olur doğarız. Artık bu çağda herkes pozisyonunu Türkiye'ye göre belirlemelidir.

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Devlet Bahçeli MHP grup toplantısı

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
la havle le havlee. arkadaş kafayı yiyeceğim yaa. ne oldu bu zata böyle???
batırdınız ülkeyi daha ne diyon ekonomi borsa çökmüş durumda dolar euro benzimn mazot altın uçtuda uçtu memleketin her değeri satıldı üretim falan kalmadı
devlet bahçeli bittin bitirtin bezdirdin zaten ....
AKP devlet Bahçeliye, Akp ye yüksek hizmet plaketini ne zaman verecek aceba?
akil başka birşey en önemli gelir kaynaklarimizdan biri turizim millet bizim gibi ezber yurtdışına gitmiyor gideceği ülkenin durumunada bakiyor ohal demek ülkede kaos var demek sen ohali kendin için istemiyorsan bende birşey bilmiyorum çünkü %5 düşürdün koca mhp yi.
kendini siyaseten bitirdin..
Bunun prof ünvanı var diyorlar, bence tekrar sınava tabi tutulmalı, son ayakta akyalak olmuş
ohali kaldırmak vahşettir, gaddarlıktır, cinayettir, toplu katliamdır... Ohal en az 1000 yıl daha sürmelidir. Gerekirse 1000 yıl sonra 3 ay daha uzatılmalıdır. gaflet, hiyanet, delaleettt...Devam et...
birkerede doğru bişey söylede şaşırt bizi..
Dolar 4.06 Euro 5.02 . Biri padişahçılık oynuyacak öbürü popo yalıyacak diye ulke krize girecek. Şirketlerin dış borcu 221 mılyar dolar. Berbat ekonomi yuzunden 1 yılda 88 milyar tl daha borçlanıldı sadece kur farkından. Siz konustukca iş yapmadıkca ulke krize giriyor.
YAZIK GİTTİ ADAMIN BEYNİ GİTTTİ
bir 15 yıl daha ohal le gitmeli CHP filanda kapatılmalı filan değil mi
ADAMMM
bunu söylemek için ne waat ettiler
sayın bahçeli tebrikler Ancak PKK FETO davalarını sulandırmak isteyen deyyus çevreler OHAL den rahatsızlar Ülkemizi sürekli dışarıya şikayet ediyorlar neymiş diktatörlük varmış Peki Fransa bir bomba yüzünden 2 yıldır OHAL uyguluyor Diğer tarftan TÜRKİYEDE OHAL lin sade vatandaşa esnafa tüccara vs zararı yok kihatta güvenlik açısından faydası varBu ülkede doğruyu bulmak için Kılıçtaroğlunun görüşünü sormak lazım eğer onun dedğinin tam tersini yaparsan doğru kendiliğinden meydana çıkar
yorumun da mobidik..
@mobidik6765 o hal kalkmassa bu ulkede dovız 6 yıda gecer
bu adama ne yaptılar, ne içirdiler de bu hale geldi
YALAKALIĞI EN ÜST PERDEDE RESMEDEN BİR ZAVALLI. . BİR SÜRTÜK BİR ORTALIK PECMÜRDESİ.
Bu adam AKP ye en az Erdoğan kadar faydası dokunmuştur. Kendi partisine yıkım olurken başkasının partisini yücelten sözde "Lider"
Eyy Bahçeli; 1980 yılı darbe sonucu sıkıyönetim ile şimdiki ohal arasında ne fark var. Birinde askeriye diğerinde siyasi parti.
ülke battı bahçeli sen mi ülkesini seven milliyetçisin utanmazlık senşn yaptığın sende zaten azıcık haysyet olsa akp ye söylediğin lafları yutmazdın rüşveti çözmedne gelme derken bugün hepsinden taviz verdin ülke ekonomisi resmen çöktü borsalar paramparça dolar 4,08 oldu euro 5,02 sen daha hangi memlektten bahseidyon ohal yüzünden bu hale geldi millet kan ağlıyor
Emin ol sen bitsen herşey düzelir.
Seni artık kundakdaki bebek bile takmıyor boş işlerin adamı ampülün prizi
Anlaşılan sen hem treni hem tüneli hem ışığı gördün kaynağı gördün yani madeni
Bu adam düşüp başını bir yere mi vurdu yoksa aklınımı yitirdi anlamadık arkadaş,,,
eyy partim yillarca oy verdigim umut bagladigim ak partim turkiyemi bu adama teslim ettin ya seni hic affetmeyecegim.
ŞİRİN GÖRUNUN KI 2019 DA KOLTUGUNUZU KAYBETMEYIN
bitmez...bitemez....bitmemeli diye bağırmıştır yine
çok meraklıysa OHALde yaşamaya gitsin Güney Korede yaşasın
Bu adama ne iciriyorlar merak ediyorum hepten kafayi yedi siyirdi ya kayis koptu ulkemin haline bak kimlerin elinde
Ohalde temizlenen terörist sayısı rekor kırdı sıranın kendierine geleceğini bilenler ohal kalksın diyor
afferim bahçeli başkan itaat itaat reise hep itaat pastadan sende pay alacan gibi gözüküyor....
laaaaaaaaaa get evine.......
Ders bitmiştir,isteyen istediğini alır.Ağzınıza sağlık Devlet Beyimiz.
ÜLKÜÇÜ VE MİLLİYETCİ GECINEN BU SAHTAKARIN PEŞINDEN GIDEN VARMI DAHA ULKUCU CAMIHA UYAN MİLLİYETCILIHI AYAKLAR ALTINA ALANLARA KİRİKO OLMA UYAN ??
Biterse sen de bitersin.
bugün çay içmemiş ondandır yada sabah yine közde tavuk yüreğini fazla kaçırmış
biri sana veya seni konuşturana demeli ki; Bu jargon bitti. Sona gelen sonunu göremez derler
Tabi bitmemeli işinize geliyor
bi tane bufe ver calistiramaz su adam ulkenin dustugu vahim duruma bakarmisniz ulan ben.gelsem basa yemin.olsun bunlarin hepsini dar agacinda sallarim ulke icin.calistiklari yok hepsi kendi cikarlari cepleri icin calisiyor
Yahu MHP de başka kimse yokmu konuşacak
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