Bahçeli'den flaş OHAL açıklaması: Bitmez, bitemez, bitmemeli

Partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle; Osmangazi Üniversitesi'ne görevlendirilmiş kara şahış, akademisyenlerimizi katletmiştir. Olayın önü ve arkası dikkate alındığında üzüntümüz kadar kaygımız da büyümektedir. Görevleri başında uğradıkları saldırıyla yaşamını yitiren kardeşlerimize rahmet diliyorum. Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir. 4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili 'Akıl sağlığı yerinde değildi' açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir.

Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür. Suç ve suçluya ön açanlar gizlenemeyecek kadar nettir. Sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim var ya lokması haram, ya da kripto damarı hafiyedir. Bunlar FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinderdir. FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp takoz koyan da bunlardır. Bunlara aldanmayın, kanmayın. Bu engelin kaldırılması vatan ve millet görevidir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhası çok acil bir ihtiyaçtır. 'OHAL BİTMEZ, BİTEMEZ, BİTMEMELİDİR'



Koro halinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'ye kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavrayamayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir. OHAL'in sürmesi milli zorunluluktur. OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir.

'ŞAM YÖNETİMİNDEN HESAP SORULMALI'



Esad rejimi sivillere kimyasal silahlarla saldırıp çocukları öldürecek kadar denetimden çıkmıştır. Şam yönetimi hesabı mutlaka sorulması gereken bir insanlık suçu işlemiştir. Zalim Esad inandırıcılığını kaybetmiştir. Doğu Guta’nın Duma bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda parmağı olan kim ya da kimler varsa doğduklarına pişman edilmelerini diliyorum. Önceki gece yapılan füze saldırıları bölgenin çok şeye açık olduğunu gözler önüne sermiştir. Masumlara sarin gazıyla saldırılmasının hiçbir mazereti hiçbir haklı gerekçesi olamayacaktır. Esad döktüğü kanların hesabını mutlaka vermelidir. Artık Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar vermeli, şiddeti durduracak irade ve müdahaleyi gösterebilmelidirler. Türkiye – İran – Rusya Astana görüşmelerine başlamıştı. İlk görüşme sonucunda üç ülkenin dışişleri bakanları, Suriye’nin ateşkes ilan edilen bölgelerinde denetimde bulunmak için üçlü mekanizma kurulmasını kararlaştırılmıştır. Astana’da kurulan masa etrafında 9 görüşme gerçekleştirilmiştir. Suriye’de 7 yıldır süren iç savaş ortamının sona ermesi, buna bağlı olarak yaşanan sivil kayıpların önüne geçilmesi için yapıcı bir rol üstlenen Türkiye kısa zamanda önemli mesafeler almıştır.

'KILIÇDAROĞLU KENDİNE YAKIŞANI YAPIP YPG ÜNİFORMASI GİYEBİLİR'



Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz. 2019 Mart seçimlerinde dikkatli bir dil, hassas bir uslup kullanacağız. Asıl hedeften şaşmayacağız. AK Parti ile son derece seviyeli anlaşma ve uzlaşmaya dayalı tavrı sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz. Sığ çıkar hesaplarla hareket etmeyeceğiz. Denizi geçmek isterken derede boğulmayacağız. Pusuya yatıp Cumhur ittifakının çatlamasını bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. CHP'liler PYD'yi selamlasın biz önümüze bakacağız. CHP durmasın arka kapılarda, İP'le görüşsün, HDP ile buluşsun. Biz Zeytin Dalı hareketinin mirası ile sevinirken, CHP sanatçılarla uğraşmaya girişmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. CHP'lilerin sanatçıları eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Bu son çıkışta sakat bir dünya görüşü sırıtmaktadır. Ana muhalefetin başındaki zat tavrını ve tarzını çirikin ve çirkefleştirmektedir. HDP'yi destekleyen sanatçıların dışındakiler cHP tarafından sanatçı sayılmıyor. Yazıklar olsun. CHP ayrışmayı, kutuplaştırmayı destekleyen yobaz bir sistem haline gelmiştir. CHP Türk milletinin gerçeğinden bir haber garabete dönüşmüştür. Kurucu parti, cumhuriyet düşmanlarının ini haline gelmiştir. Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekapklarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun. Türk milletinin hakkında vereceği hükmee seve seve ya da istemeye istemeye kabule etsin. CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bi halt olmaz.