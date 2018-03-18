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MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor. Art niyetli şekilde neredesiniz diye soranlara; Gümbür gümbür, işte buradayız. Şimdi siz söyleyiniz, vereceğiniz cevaplarla taşeronlarını zangır zangır titrettiniz. Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez diyen, kutlu irade nerede?" dedi. Bahçeli, "CHP'nin Çin malı başbakanlık teklifini kabul etseydik. Türkiye iç savaşa sürüklenecekti" diye konuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da başladı. "Milli Duruş, Şühedaya Vefa Millete Beka" temasıyla düzenlenen kurultayda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştu. "Milliyetçi ülkücü harket Ankara'da tarih yazıyor gönülleri birleşenler selam sizlere" diye sözlerine başlayan Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle: Gözünde bayrak, gönlünde vatan, gövdesinde hayatın yükünü taşıyan muhteşem milli varlığa selam olsun. Millet ve memleket sevdalılarına selam olsun. Emek ve ömür veren tertemiz vicdanlara selam olsun. Söz ak, gözü tok, duruşu dik, duyuşu berrak, feraset kalelerine selam olsun.Turan illerine, Türkistan diyarlarına, kızıl elma ülküsü ile yürüyen nesillere, dava arkadaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Nice badireleri yenerek nice belaları ezerek nice engelleri geçerek, hamdolsun 12. Olağan Büyük Kurultayımıza kavuştuk. Bu muazzam diriliş ruhu ile buluştuk. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde toplandık, Türk milletinin muzaffer ruhunu cihana ilan etmek için seferber olduk. Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor. Art niyetli şekilde neredesiniz diye soranlara; Gümbür gümbür, işte buradayız. Şimdi siz söyleyiniz, vereceğiniz cevaplarla taşeronlarını zangır zangır titretiniz. 'Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez' diyen, kutlu irade nerede?

"BİZİM İÇİN VEFA SADECE BİR SEMTİN İSMİ DEĞİLDİR"

Kurultayımızın milletimize, geleceğimize, partimize, Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hilal bakışlılar, bozkurt duruşlular hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Duruşu olanın dev gibi bir davası, devasa hayalleri vardır. Duruş aynı zamanda iddia, irfan, yüksek karakter ve kararlılık mahsulüdür. Kıpırdamadan duranın değil, duruşu ile hareket edenin gelecek hakları bulunacaktır. Duruşu milli olanın durduğu yer meşrudur, ahlakidir, maneviler, halkın yanıdır. Biliyoruz ki Türkiye'nin istikbali milli duruşun istikrar içinde devamına bağlıdır. Duruşumuz Türkiye'dir, Türklüktür, Müslüman Türk milletinin ta kendisidir. Vefa ise duruşa manevi öz katan imanı asalettir. Bizim için veda sadece bir semtin ismi değildir. Vefası olmayının milli ve manevi değerlere vedası kesindir. Vefası olmayan, kaypaktır, kaçaktır, manen kayıptır. MHP demek şühedaya vefa demektir, millete beka demektir. Beka, var oluşumuzdur, payidarlığımızdır. Sonsuzluk ırmağına akışımızın ana yatağıdır.

MHP'yi darbe kanallarından durduramayanlar bu defa farklı iddialar ile ortaya çıktılar. 10 Ocak 2016'da dedik ki, kurultayımızın tarihi 18 Mart 2018'dir. 2 yılı aşan bir süreyi geride bırakıp 18 Mart'a geldik, siz söyleyiniz, sözümüzü milim ödün vermeden tuttuk mu? 12. Olağan Büyük Kurultayımıza gelinceye kadar ne kadar kepazelik, travma, skandal varsa maruz kaldık. Oyunları tümden bozduk. Bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır. Ederi 1 dolar olan şerefsizlere verilecek ne bir karış toprağımız ne de bir tek insanımız vardır."

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kurultayın gerçekleştirileceği salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları asıldı. Balonlarla süslenen salonda, Türk bayraklarının yanı sıra "Yüreğin, vatan olsun", "Vatanımız, var olsun", "MHP'nin sevdası, milletin bekası", "Milliyetçi Hareket, beka için var elbet", "Vefası olmayanın, bekası olmaz", "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" pankartları asıldı. Salonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çalıyor.

TEK LİSTE İLE GİDİLMESİ PLANLANIYOR

Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek. Kurultaya, tek listeyle gidilmesi planlanıyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem MYK'de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Bahçeli'nin salona gelişinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

Devlet Bahçeli, "bozkurt" işareti ile salondakileri selamlamasının ardından kendisi için ayrılan yere oturdu.

DİVAN BAŞKANI BELLİ OLDU

Açılışın ardından Divan Başkanlığı için seçim yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, divan başkanlığına seçildi.

MHP kurultaylarında şimdiye kadar farklı isimler divan başkanlığı yaparken, Semih Yalçın bu görevi ikinci kez üstlendi.

Divan Başkanlığı seçiminin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra dua okundu. (AA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli nin Doğru Siyaseti ile Devlet Yönetimine ve Hükümet e Ortak oldu müzmin muhalif CHP ise beceriksizlikleri ve hasetlikleri sebebiyle ; herzamanki gibi Dış kapının dış mandalı konumunda kaldı hasetlikleri öyle bir yerdeki; Kendi Partilerini ne hâle getirdiklerini bildikleri için ve Bu durumu seçmenlerine açıklayamadıkları içinde , Sürekli olarak demogoji siyaseti yaparak Beceriksizliklerini Gizleme yolunu seçiyorlar
Meral Akşener in gölgesinde kaldın tarihte bunu unuturmu unutmaz.
boş adam konuşmuş
Allah seni ölmüşlerine kavuştursun bahçeli
ne yüzsüz bir adam bu yaw. baktı seçimde baraj altı kalacak,el etek öpmeye başlayıp hakaret ettigi tayyiple iş tutup ittifaka girdi... adınada utanmadan milli ittifak dendi. haysiyetsizlik ne zamandır milli oldu.ülkücü adam arap sevici akpye oy verirmi ? defolup gitmen için baraj altı kalman şart...
ADAM GİBİ ADAMSIN SAYIN BAHÇELİ ÜLKENİN BEKASI İÇİN TC CUMHURUNUN YANINDASIN SANA SONSUZ TEŞEKKÜRLERRRRR BU MİLLETE BİŞEY OLMAZ İNŞALLAHHHH KOLAY KOLAYYY BU PİYONLARA KARŞI HEP BİRLİKDE OLUSAKKKK BUNUN CANLI ÖRNEGİSİNİZZZZZZZ
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