MHP M. Kemalpaşa teşkilatından üye hamlesi

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlı Tevfik Topçu, Mustafakemalpaşa ilçe teşkilatını ziyaret edip, yeni üyelere rozetlerini takdı.

Partililerin ilgi gösterdiği programda konuşan İl Başkanı Tevfik Topçu, “Araçtan inip yukarıya çıkarken karşılaştığım tablo karşısında oldukça mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Toplantı salonuna sığmayan dava arkadaşlarımız sokağı ve merdivenleri doldurmuş durumdalar. Teşkilatımızı hınca hınç dolduran bütün kardeşlerime şükranlarımı sunarım. Malumunuz Mustafakemalpaşa teşkilatımız, bir süre önce şahsi ikbal telaşında olan, bir takım kişiler tarafından iğfal edilmişti. Aynı kişiler, MHP Mustafakemalpaşa’da bitti diye maval okuyorlardı. Geldim ve gördüm, şu an itibariyle MHP Mustafakemalpaşa şahlanışa geçmiştir. Allah nasip ederse, 2019 mahalli seçimlerinde bu kadrolarla Mustafakemalpaşa Belediyesi’ni kazanacağız. Ben bu vesileyle İlçe Başkanımız Nebih Algan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından ilçe teşkilatına kayıt olan yeni üyelere rozetleri takıldı.