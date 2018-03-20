MHP Malatya İl Başkanı Avşar: Kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandım

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, geçen pazar günü Ankara'da bir otelin lobisinde 4 partiliyle birlikte yaralandığı kavgayla ilgili açıklama yaptı. Avşar, MHP ile ilgisi bulunmayan iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandıklarını belirtti.

Geçen pazar günü gerçekleşen MHP 12'nci Olağan Kurultayı'na katılmak için Ankara'ya giden MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, kongrenin yapıldığı salonun yakınındaki otelin lobisinde, iki grup arasında çıkan kavga sırasında, 4 partiliyle birlikte tabancayla hafif yaralandı.

Olayla ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Saman, kavganın partililer arasında çıktığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. İl Başkanı Bülent Avşar, "İl teşkilatımızla kurultay sonrası otel lobisinde istişare ve sohbet için bulunuyorduk. Olay esnasında facia çıkmasın diye müdahale ederek araya girdik. Malatya il ve ilçe teşkilatımızın aralarında husumet ve kavga asla olmamıştır olmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diye konuştu.

İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek de "Kurultay sonrası otel lobisinde gerçekleşen iki grup arasındaki tartışmaya müdahale etmek isteyen ve müdahale sonrası büyük bir olayı önleyen, akabinde hafif şekilde yaralanan İl Başkanımız Ramazan Bülent Avşar'a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Bazı görsel ve yazılı basında olayı farklı boyutlara çekmek isteyenler oldu. İl Başkanımız Bülent Avşar beyin talimatları ile tüm teşkilatlarımız birlik ve beraberlik içerisindedir. Biz Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Farklı boyutlara çekmek isteyenler kendi sözleri altında ezilecektir" dedi.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı da, olayın tamamen parti dışındaki iki grup arasındaki tartışmadan kaynaklandığını, MHP il ve ilçe teşkilatları ile alakası olmadığını söyledi. Samanlı; Başkan Avşar ile il ve ilçe teşkilatı üyeleri bir otelin lobisinde dinlenirken, iki grup arasında kavga çıktığını, olay büyümesin diye araya giren Avşar'ın, silahın ateş alması sonucu hafif sıyrıkla yaralandığını kaydetti.

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