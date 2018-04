MHP Malatya’da seçimlere hazır

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacak olmasının kesinleşmesinin ardından bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP olarak seçimlere hazır olduklarını söyledi.

Yeşilyurt İlçe binasında bir basın toplantısı düzenleyen MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, parti olarak her zaman seçime hazır olduklarının altını çizerek, Genel Başkanları Dr. Devlet Bahçeli’nin önderliğinde Kızılcahamam’da toplandığını ve Pazartesi günü itibariyle milletvekilliği aday adaylarının müracaatlarının başlayacağını söyledi. MHP Yeşilyurt ilçe teşkilatı olarak mahalle başkanları ile istişare halinde sandık kurullarını oluşturduklarını belirten Kaya, “Pazartesi veya Salı günü seçim kurulu bizden, görevlileri istediği an her şeyimiz hazır olarak. Adaylarımız da netleştikten sonra çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu güne kadar bizler halkımızın içerisinde çalışmalarımıza devam ediyorduk. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin liderliğinde başımız dik, anlımız açık bir şekilde çalışmaları sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Halkın MHP’ye bir teveccühünün oluştuğunu belirten Kaya, “Allah’ın izniyle birden fazla milletvekilleri çıkaracağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki seçim takvimi kısa olduğu için, adayların belirlenmesi ile hız kesmeden bu süreci çok iyi bir şeklinde değerlendireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz, esnaflarımız ziyaret edeceğiz. Çalmadığımız kapı kalmayacak, bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız ve İnşallah bu seçimlerde Malatya’dan milletvekilleri çıkaracağız” diye konuştu.