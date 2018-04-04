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MHP Marmaris İlçe Teşkilatı Türkeş’i unutmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 23:27 | Son Güncelleme

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı, Alparslan Türkeş’i düzenlediği etkinlikle andı.Alparslan Türkeş Anma, Birlik, Beraberlik ve İstişare Toplantısı’nda konuşan İlçe Başkanı Kemal Kalemci MHP’den ayrılanları eleştirerek, “Bu kutlu davadan ayrılıp bir derde derman olan, bir baltaya sap olan bugüne kadar görülmemiştir.” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Marmaris Teşkilatı, Alparslan Türkeş Anma, Birlik, Beraberlik ve İstişare Toplantısı düzenledi.

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı Türkeş’i unutmadı

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı, Alparslan Türkeş’i düzenlediği etkinlikle andı.
Alparslan Türkeş Anma, Birlik, Beraberlik ve İstişare Toplantısı’nda konuşan İlçe Başkanı Kemal Kalemci MHP’den ayrılanları eleştirerek, “Bu kutlu davadan ayrılıp bir derde derman olan, bir baltaya sap olan bugüne kadar görülmemiştir.” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Marmaris Teşkilatı, Alparslan Türkeş Anma, Birlik, Beraberlik ve İstişare Toplantısı düzenledi. Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen etkinliğe partililer yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Yasin-i Şerif okundu. Etkinliğe, İl Başkanı Mustafa Korkmaz, İlçe Başkanı Kemal Kalemci, çevre ilçelerden gelen parti temsilcileri ve partililer katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını İlçe Başkanı Kalemci yaptı. Konuşmasında MHP’den ayrılanları eleştiren Kalemci: “Ülküsüz insan çamurdan farksız bir varlıktır der Başbuğumuz. Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin adıdır. Alparslan Türkeş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyan iradenin kendisidir. İmanla yapılan irade yıkılmaz. Bu kutlu davadan ayrılıp bir derde derman olan, bir baltaya sap olan bugüne kadar görülmemiştir. “dedi.
Konuşmaların ardından, katılımcılara Alparslan Türkeş için hazırlanan video izletildi. Katılımcılar, videoyu izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Toplantı, partililerin istişare etmesiyle son buldu.

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı Türkeş’i unutmadı

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı Türkeş’i unutmadı

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı Türkeş’i unutmadı

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı Türkeş’i unutmadı

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