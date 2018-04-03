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MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay: “Başbuğumuzun emaneti emin ellerde”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, vefatının 21.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, vefatının 21. yılında Alparslan Türkeş’i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Başbuğumuzun emaneti emin ellerde” dedi.
MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay yaptığı açıklamada, Alparslan Türkeş’in “Kızıl Elma” hedefi doğrultusunda Türklük şuurunu, İslam ahlak ve faziletini Türk milletine ilmek ilmek işlediğini ve bunun bugün daha iyi anlaşıldığını söyledi. İbrahim Ay, "Afrin’de Mehmetçiğimiz Allah Allah nidalarıyla ellerinde Bozkurt işareti, Kızıl Elma’ya diye haykırıyorsa, Başbuğumuz Alparslan Türkeş gençliği görevinin başında dimdik ayakta, dünden daha fazla bilinçli, dünden daha fazla gururludur. Başbuğumuzun emaneti emin ellerde, Bilge Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ile güvende, Bozkurtların takiptedir. Davan davamız, yolun yolumuz, sevdan sevdamızdır. Başbuğumuzu vefatının 21. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad mekanın cennet olsun” dedi.

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